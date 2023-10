Nagbabala ang NASA sa Maliit na Tsansa ng Asteroid Bennu na tumama sa Earth noong 2182

Ayon sa isang kamakailang teorya ng NASA, may maliit na posibilidad na ang asteroid na Bennu ay maaaring bumangga sa Earth noong Setyembre 24, 2182. Ang hulang ito ay dumating ilang taon pagkatapos ng kasumpa-sumpa na hula ng kalendaryo ng Mayan sa mundo na magtatapos sa 2012, na sa kabutihang palad ay hindi natupad. . Kinumpirma ng NASA na habang ang mga pagkakataon ay napakaliit, ang potensyal na epekto ay magreresulta sa pagkawasak sa loob ng 600-milya na radius ng lugar ng pag-crash, ngunit hindi global extinction.

Ang Bennu, isang B-type na asteroid, ay may diameter na humigit-kumulang 500 metro at kumukumpleto ng orbit sa paligid ng araw bawat 1.2 taon. Dumadaan ito malapit sa Earth tuwing anim na taon, na pinaniniwalaan ng mga siyentipiko na may kaunting panganib ng banggaan sa huling bahagi ng ika-22 siglo. Ang asteroid ay halos kalahati ng laki ng pinaniniwalaang naging sanhi ng pagkalipol ng mga dinosaur.

Gumagawa na ang NASA ng isang plano upang maiwasan ang pagbangga ni Bennu sa Earth. Kung tatama ang asteroid, ang puwersa ay katumbas ng puwersa ng 22 atomic bomb. Nilalayon ng space agency na bumuo ng mga estratehiya upang ilihis o sirain ang mga potensyal na banta mula sa mga asteroid sa hinaharap.

Sa kamakailang balita, matagumpay na nakolekta ng pangkat ng Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, at Security-Regolith Explorer (OSIRIS-REx) ng NASA ang isang sample ng mga bato at alikabok mula sa Bennu. Ang misyon na ito ay makakatulong sa mga siyentipiko na matuto nang higit pa tungkol sa komposisyon at mga katangian ng mga potensyal na mapanganib na asteroid na maaaring magdulot ng banta sa Earth.

Napakahalaga para sa mga siyentipiko na ipagpatuloy ang pagsubaybay at pag-aaral ng mga malapit sa Earth na asteroid tulad ng Bennu upang mas maunawaan ang mga bagay na ito at bumuo ng mga diskarte upang maprotektahan ang ating planeta mula sa mga potensyal na epekto. Ang patuloy na pagsisikap ng NASA sa asteroid research at mitigation ay nagpapakita ng kahalagahan ng planetary defense at ang pangangailangan na manatiling mapagbantay tungkol sa mga potensyal na banta sa kosmiko.

