Inihayag ng NASA ang Mga Detalye ng Malapit na Paglapit ng Asteroid 2023 RU sa Earth

Inanunsyo ng NASA na ang isang asteroid, na pinangalanang Asteroid 2023 RU, ay gagawa ng malapit na paglapit sa Earth ngayon, Setyembre 11. Sinusubaybayan ng ahensya ang orbit ng asteroid gamit ang iba't ibang satellite at teleskopyo, at nakakalap ng mahahalagang impormasyon tungkol sa diskarte nito.

Ang Asteroid 2023 RU ay miyembro ng Apollo group ng Near-Earth Asteroids, na mga bato sa kalawakan na tumatawid sa orbit ng Earth. Ang mga asteroid na ito ay pinangalanan sa 1862 Apollo asteroid, na natuklasan ng German astronomer na si Karl Reinmuth. Tinatantya ng NASA na ang Asteroid 2023 RU ay nasa pagitan ng 65 talampakan at 130 talampakan ang lapad, na ginagawa itong maihahambing sa laki sa isang sasakyang panghimpapawid.

Gayunpaman, sa kabila ng laki nito, ang Asteroid 2023 RU ay hindi inuri bilang isang potensyal na mapanganib na asteroid at hindi inaasahang magdulot ng anumang banta sa Earth. Gagawin nito ang pinakamalapit na paglapit sa planeta sa layong 4 na milyong kilometro, kumikilos sa bilis na 72951 kilometro bawat oras.

Ang malapit na diskarte na ito ng Asteroid 2023 RU ay makabuluhan dahil ito ang unang pagkakataon na ang partikular na asteroid na ito ay lalapit sa Earth. Ayon sa Small-Body Database Lookup ng NASA, walang ibang malapit na diskarte ang hinulaang para sa malapit na hinaharap.

Sa kaugnay na balita, isinagawa ng NASA ang kauna-unahang planetary defense test noong nakaraang taon na tinatawag na Double Asteroid Redirection Test (DART). Ang matagumpay na pagsubok na ito ay nagsasangkot ng paglihis sa potensyal na mapanganib na asteroid na Didymos mula sa pagbangga nito sa Earth. Gayunpaman, natuklasan ng mga mananaliksik ang isang kakaibang pag-uugali ng moonlet ni Didymos, si Dimorphos. Lumilitaw na ang Dimorphos ay bumabagal sa orbit nito sa paligid ng Didymos, salungat sa mga paunang inaasahan.

Ang malalapit na tawag na ito sa mga asteroid ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng patuloy na pagsisikap na subaybayan at maunawaan ang mga batong ito sa kalawakan. Ang mga teknolohiyang binuo ng mga ahensya ng kalawakan gaya ng NASA at ESA ay nagbibigay-daan sa mga siyentipiko na subaybayan at potensyal na ilihis ang mga asteroid upang maiwasan ang mga posibleng epektong senaryo.

