Ang Misteryo ng Gravity: Maaari Bang Ipaliwanag ng Mga Dagdag na Dimensyon ang Kahinaan nito?

Ang gravity, isa sa apat na pangunahing pwersa sa uniberso, ay may kakaibang kahinaan kumpara sa iba pang tatlong pwersa: ang malakas at mahinang puwersang nuklear, at ang electromagnetic na puwersa. Kapag kinakalkula ang mga puwersa sa pagitan ng mga particle, ang gravity ay makikitang mas mahina, lalo na sa maliliit na distansya. Ang isang teorya na iminungkahi noong 1998 ay nagmumungkahi na ang kahinaan ng gravity ay maaaring dahil sa "pagdurugo" nito sa mga karagdagang sukat sa maliliit na distansyang ito.

Ngunit ano ang maaaring itinatago sa mga dagdag na sukat na ito, kung mayroon sila? Upang maunawaan ito, magsimula tayo sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa isang bagay na mas simple: ang liwanag mula sa isang bituin. Habang lumalayo ka sa bituin, kumakalat ang liwanag sa isang spherical na hugis. Ang maliwanag na ningning ng bituin ay bumababa bilang parisukat ng distansya dahil sa pagkalat ng liwanag sa isang spherical shell.

Nalalapat din ang konseptong ito sa mga puwersa tulad ng gravity at electromagnetism. Kung mas malayo ka sa pinagmulan ng mga puwersang ito, mas mahina ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iyo. Ang gravity, halimbawa, ay sumusunod sa isang inverse square law: ang puwersa sa pagitan ng dalawang masa ay bumababa habang ang parisukat ng distansya sa pagitan nila. Katulad nito, ang electromagnetic na puwersa sa pagitan ng dalawang sisingilin na mga particle ay sumusunod din sa parehong pattern.

Ngayon, isaalang-alang natin kung ano ang mangyayari sa mga phenomena na ito sa isang uniberso na may mas kaunti sa tatlong spatial na dimensyon. Sa mga condensed matter system, na nakakulong sa ilang partikular na phenomena sa mga surface o linya, mapapansin natin kung paano gumagana ang pagkalat sa dalawa o one-dimensional na mga kaso. Sa isang dalawang-dimensional na sistema, ang mga phenomena ay kakalat lamang bilang circumference ng isang bilog, habang sa isang isang-dimensional na sistema, hindi magkakaroon ng anumang pagkalat.

Sa mga lower-dimensional na system na ito, ang mga signal ay humihina nang mas mabagal sa pagtaas ng distansya, dahil may mas kaunting mga dimensyon na dadaan. Halimbawa, ang liwanag na naglalakbay sa isang one-dimensional na fiber optic cable ay magpapanatili ng liwanag nito sa distansya dahil walang kumakalat sa isang dimensyon.

Ang paglalapat ng konseptong ito sa gravity, kung ang gravity ay nakakulong sa mga dagdag na sukat, ipapaliwanag nito ang kahinaan nito kumpara sa iba pang pwersa. Ang dark matter, na pinaniniwalaang pangunahing nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng gravitational forces, ay posibleng umiral sa mga dagdag na dimensyong ito, na nagpapaliwanag kung bakit natin nade-detect ang gravity nito ngunit hindi ang mismong bagay.

Bagama't isa itong haka-haka na ideya na nangangailangan ng karagdagang pagsisiyasat, nag-aalok ito ng nakakaintriga na posibilidad para maunawaan ang kalikasan ng gravity at ang mga nakatagong sukat ng ating uniberso.

