The Protein Universe Atlas: Uncovering New Protein Families and Folds

Ang mga mananaliksik sa Unibersidad ng Basel at ang SIB Swiss Institute of Bioinformatics ay nakagawa ng isang groundbreaking na pagtuklas sa larangan ng agham ng protina. Gamit ang kapangyarihan ng malalim na pag-aaral, natukoy nila ang daan-daang bagong pamilya ng protina at kahit isang nobelang hinulaang protina fold. Ang kanilang mga natuklasan ay nai-publish sa prestihiyosong journal, Kalikasan.

Salamat sa rebolusyonaryong AI tool, ang AlphaFold, ang hula ng mga istruktura ng protina na may mataas na katumpakan ay naging isang katotohanan. Ang tool na ito, na sinanay sa mga dekada na halaga ng data ng protina, ay nagbigay ng mahahalagang insight sa mga hugis ng mga protina. Noong nakaraang taon lamang, matagumpay na namodelo ng AlphaFold ang isang nakakagulat na 215 milyong protina, kabilang ang mga hindi pa napag-aralan nang husto sa pamamagitan ng mga eksperimentong pamamaraan.

Ang pangkat ng pananaliksik, na pinamumunuan ni Propesor Torsten Schwede at Joana Pereira, ay gumamit ng kayamanan ng impormasyon ng protina ng AlphaFold upang bumuo ng isang interactive na network ng 53 milyong mga protina. Sa loob ng network na ito, nakilala nila ang 290 bagong pamilya ng protina at natuklasan ang isang natatanging fold ng protina na kahawig ng hugis ng isang bulaklak.

Upang gawing naa-access ang network na ito sa siyentipikong komunidad, bumuo ang koponan ng isang interactive na mapagkukunan sa web na tinatawag na "Protein Universe Atlas." Ang platform na ito ay nagbibigay-daan sa mga siyentipiko, mag-aaral, at guro na galugarin ang pagkakaiba-iba ng protina, mula sa istraktura hanggang sa paggana hanggang sa ebolusyon.

Ang mga tool na nakabatay sa malalim na pag-aaral ay may mahalagang papel sa pagtuklas na ito. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga tool na ito, nagawang gamitin ng team ang kapangyarihan ng AI upang tumuklas ng mga bagong insight sa network ng protina. Ang pambihirang tagumpay na ito ay may makabuluhang implikasyon para sa iba't ibang larangan, mula sa pangunahing pananaliksik hanggang sa pagpapaunlad ng gamot at engineering ng protina.

Ang gawain ng pangkat ng pananaliksik ay suportado ng isang gawad mula sa SIB, na nagbibigay-diin sa kahalagahan ng pagsasama ng AI sa mga mapagkukunan ng agham ng buhay. Ang pag-aaral na ito ay nagsisilbing testamento sa pagbabagong potensyal ng malalim na pag-aaral at matalinong mga algorithm sa siyentipikong pananaliksik.

Sa konklusyon, ang Protein Universe Atlas ay nagbubukas ng mga kapana-panabik na posibilidad para sa mga mananaliksik at tagapagturo na tuklasin ang nakatagong mundo ng mga protina. Sa napakalawak nitong koleksyon ng mga pamilya ng protina at mga fold, ang mapagkukunang ito ay nangangako na mapadali ang mga karagdagang pagtuklas at pagsulong sa larangan ng agham ng protina.

Pinagmumulan:

– Unibersidad ng Basel

– SIB Swiss Institute of Bioinformatics