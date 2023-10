The Future of Astronomy: Artificial Intelligence at ang Bright Transient Survey Bot

Ang artificial intelligence (AI) ay naging paksa ng debate, na may mga talakayan mula sa potensyal nitong iligtas ang mundo hanggang sa potensyal nitong wakasan ito. Sa serye ng science fiction na si Mrs. Davis, ang isang makapangyarihang AI na nagngangalang Mrs. Davis ay naging mahalagang bahagi ng lipunan ng tao. Gayunpaman, hindi lahat ay naglalagay ng bulag na tiwala sa teknolohiyang ito, dahil si Simone, isang madre na may pag-aalinlangan, ay nakipagkasundo kay Mrs. Davis na nagsasangkot ng paghahanap at pagsira sa Holy Grail.

Sa totoong mundo, ang AI ay ginawa sa iba't ibang larangan, kabilang ang astronomiya. Kamakailan, isang internasyonal na pangkat ng mga astronomo na pinamumunuan ng mga mananaliksik sa Northwestern University ang nagpakilala ng bagong AI astronomy tool na tinatawag na Bright Transient Survey Bot (BTSbot). Nilalayon ng tool na ito na i-automate ang matrabahong proseso ng pagtukoy ng mga supernovae ng kandidato.

Ang BTSbot, sa pakikipagtulungan sa mga robotic telescope, ay matagumpay na natukoy, nakumpirma, at inuri ang isang hindi pa natuklasang supernova nang walang anumang pagkakasangkot ng tao. Ang pambihirang tagumpay na ito ay minarkahan ang unang pagkakataon na nagtulungan ang isang serye ng mga robot at AI algorithm upang makagawa ng gayong pagtuklas. Sa pamamagitan ng pag-alis ng mga tao mula sa proseso, ang mga astronomo ay may mas maraming oras upang pag-aralan ang mga obserbasyon at bumuo ng mga bagong hypotheses.

Ang proseso ng pagtuklas para sa supernovae ay karaniwang nagsasangkot ng manu-manong pagsusuri sa maraming larawan ng parehong bahagi ng kalangitan na kinunan sa iba't ibang oras. Ang prosesong ito na tumatagal ng oras ay kinakailangan upang matukoy ang mga bagong lumilitaw na pinagmumulan ng liwanag, na posibleng maging supernovae. Sa sandaling matukoy ang isang kandidato, ang mga astronomo ay dapat mangalap ng parang multo na data upang matukoy ang kalikasan nito. Ang mga naka-automate na tool tulad ng BTSbot ay nag-streamline sa prosesong ito, na nagbibigay-daan sa mga astronomo na tumuon sa mas kapana-panabik na gawain ng pagbibigay-kahulugan sa data.

Upang sanayin ang BTSbot, gumamit ang team ng 1.4 milyong archival na larawan, kabilang ang mga kumpirmadong supernovae at iba pang pansamantalang pinagmumulan ng liwanag. Sa pamamagitan ng paghahambing ng maraming larawan ng kalangitan, kinikilala ng AI system ang mga supernovae ng kandidato at nakikipag-coordinate sa isang robotic telescope upang makakuha ng spectral na data. Pagkatapos ay ipapadala ang data para sa pagsusuri at ang kumpletong mga natuklasan ay ibinabahagi online.

Habang patuloy na ginagalugad ng mga siyentipiko ang mga hangganan at aplikasyon ng AI, pinapahusay ng mga tool tulad ng BTSbot ang kahusayan ng astronomical na pananaliksik. Sa pamamagitan ng pag-automate ng ilang partikular na gawain, binibigyan ng AI ang mahalagang oras para sa mga astronomo upang mas malalim ang kanilang mga obserbasyon at malutas ang mga misteryo ng uniberso. Hangga't ang AI ay nananatiling nakatuon sa paggalugad sa kosmos, ang potensyal nito na makinabang sa sangkatauhan ay napakalaki.

Pinagmumulan:

– Mrs. Davis (streaming sa Peacock)

– Northwestern University Research Team