Tinutukoy ng Pag-aaral ng Argyle Volcano ang Clue sa Paghahanap ng mga Bagong Deposito sa Diamond

Ang mga mananaliksik mula sa Curtin University ay nakagawa ng isang makabuluhang pagtuklas sa pag-aaral ng mga batong mayaman sa brilyante mula sa bulkang Argyle sa Western Australia. Natukoy nila ang nawawalang pangatlong sangkap na kinakailangan para sa pagbuo ng mahahalagang pink na diamante. Ang paghahanap na ito ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa pandaigdigang paghahanap para sa mga bagong deposito ng brilyante.

Ang pag-aaral, na inilathala sa Nature Communications, ay nagpapakita na bilang karagdagan sa carbon sa loob ng Earth at pwersa mula sa nagbabanggaan na mga tectonic plate, ang pagkakaroon ng mga pink na diamante sa ibabaw ng Earth ay nangangailangan ng mga kontinente na "nakaunat" sa panahon ng continental break-up daan-daang milyong Taong nakalipas. Ang pag-uunat na ito ay lumikha ng mga puwang sa crust ng Earth kung saan maaaring tumaas ang magma na may dalang brilyante.

Ipinaliwanag ng nangungunang mananaliksik na si Dr. Hugo Olierook na ang Argyle ay tinatayang 1.3 bilyong taong gulang, na ginagawa itong 100 milyong taon na mas matanda kaysa sa pinaniniwalaan dati. Ang pagbuo nito ay nauugnay sa pagkasira ng isang sinaunang supercontinent. Ang rehiyon kung saan matatagpuan ang Argyle diamond deposit ay resulta ng banggaan sa pagitan ng rehiyon ng Kimberley at hilagang Australia, na lumilikha ng peklat sa lupain na hindi kailanman ganap na gagaling.

Binibigyang-diin ni Dr. Olierook na ang kumbinasyon ng malalim na carbon, continental collision, at kahabaan ng lupa ay napakahalaga para sa paghahanap ng mga pink na diamante. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng pagtukoy sa tatlong sangkap na ito, nagiging posible na makatuklas ng mga bagong deposito ng brilyante, katulad ng sikat na minahan ng Argyle, na dating pinakamalaking pinagmumulan ng natural na diamante sa mundo.

Gayunpaman, kinikilala ni Dr. Olierook na ang paghahanap para sa mga bagong pink na deposito ng brilyante ay maghaharap ng mga hamon. Karamihan sa mga deposito ng brilyante ay natagpuan sa gitna ng mga sinaunang kontinente dahil mas madaling mahanap ang mga nakalantad na bulkan. Ang bulkang Argyle, na matatagpuan sa intersection ng dalawang sinaunang kontinente, ay gumawa ng higit sa 90 porsiyento ng mga pink na diamante sa mundo.

Ang co-author at principal geologist na si Murray Rayner mula sa Rio Tinto ay binibigyang-diin ang kahalagahan ng edad at lokasyon ng bulkang Argyle sa pag-unawa sa pagbuo ng mga bihirang at mahalagang hiyas na ito. Ang pag-aaral ay isinagawa ng mga mananaliksik na kaanib sa Curtin University's John de Laeter Center, Timescales of Mineral Systems Group, at Earth Dynamics Research Group.

Sa konklusyon, ang pagtuklas ng ikatlong clue na kinakailangan para sa pagtukoy ng mga bagong deposito ng brilyante ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa paggalugad ng brilyante. Ang mga mananaliksik ay mayroon na ngayong mas mahusay na pag-unawa sa mga kondisyon na kinakailangan para sa pagbuo ng mga pink na diamante at magpapatuloy sa paghahanap para sa mga potensyal na bulkan na nagdadala ng diyamante sa Australia at iba pang mga rehiyon.

Pinagmulan: Curtin University, Nature Communications.