Iminumungkahi ng Bagong Pag-aaral na Ang Ultradense Asteroids ay Maaaring Maglaman ng Superheavy Elements

Natuklasan ng isang kamakailang pag-aaral na ang ilang mga ultradense na asteroid sa ating solar system ay maaaring binubuo ng mga superheavy na elemento na hindi pa naobserbahan sa Earth. Ang mga asteroid na ito ay may densidad na mas malaki kaysa sa karaniwang bagay na matatagpuan sa ating planeta, na ginagawang kakaiba at nakakaintriga ang kanilang komposisyon para sa mga siyentipiko.

Ang isang halimbawa ay ang Asteroid 33 Polyhymnia, na matatagpuan sa pangunahing asteroid belt sa pagitan ng Mars at Jupiter. Ang density ng Polyhymnia ay napakatindi na hindi ito maikukumpara sa anumang bagay sa Earth. Ito ay humantong sa mga mananaliksik upang maniwala na ito at ang iba pang katulad na mga asteroid ay maaaring binubuo ng mga hindi natuklasang uri ng bagay na hindi maipaliwanag gamit ang kumbensyonal na pisika.

Ang pag-aaral, na isinagawa ni Johann Rafelski at ng kanyang mga kasamahan mula sa Unibersidad ng Arizona, ay nakatuon sa mga compact ultradense object (CUDOs). Ang mga astronomical body na ito ay may mass density na mas malaki kaysa sa osmium, na siyang pinakasiksik na natural na nagaganap na elemento sa Earth. Iminumungkahi ng mga mananaliksik na ang mga asteroid tulad ng Polyhymnia ay maaaring binubuo ng mga elemento na may mga atomic number na mas mataas kaysa sa 118, na hindi pa naobserbahan noon.

Ang pag-aaral, na tinanggap para sa publikasyon sa European Physical Journal Plus, ay nagmumungkahi na maaaring mayroong isang "isla ng nuclear stability" sa paligid ng atomic number 164, kung saan maaaring umiral ang mga superheavy na elemento. Bagama't ang mga elementong lampas sa atomic number 118 ay kasalukuyang teoretikal at hindi matatag, ang density ng mga elementong ito ay inaasahang tataas pa pababa sa periodic table.

Kung makumpirma na ang ilang partikular na asteroid sa asteroid belt ay naglalaman ng mga hindi makukuhang elemento, maaari silang maging target sa hinaharap para sa mga mining mission. Ang posibilidad na makakuha ng napakabigat na elemento, kahit na ang mga kasalukuyang hindi matatag o hindi napapansin, mula sa loob ng sarili nating solar system ay isang kapana-panabik na pag-asa.

Sa konklusyon, itinatampok ng pag-aaral na ito ang potensyal na pagkakaroon ng mga superheavy na elemento sa mga ultradense na asteroid, na maaaring magbigay ng mahahalagang insight sa komposisyon ng ating solar system at magbukas ng mga bagong paraan para sa paggalugad at pagkuha ng mapagkukunan sa hinaharap.

