Ang Arctic Weather Satellite: Pagpapahusay ng Mga Pagtataya sa Panahon sa Arctic

Ang isang groundbreaking na misyon ay isinasagawa upang baguhin ang pagtataya ng panahon sa Arctic. Ang Arctic Weather Satellite, na binuo ng European Space Agency (ESA), ay naglalayong tugunan ang kakulangan ng data para sa tumpak na panandaliang pagtataya sa rehiyong ito. Ang satellite, na binuo sa loob lamang ng 36 na buwan sa pamamagitan ng New Space approach, ay dinala na ngayon mula sa OHB sa Sweden patungong Germany para sa isang serye ng mahahalagang pagsubok.

Ang mga tradisyonal na satellite sa geostationary at polar orbit ay nagbibigay ng mahalagang data para sa pagtataya ng panahon. Gayunpaman, ang pagsubaybay sa Arctic ay hindi sapat dahil sa kakulangan ng visibility mula sa mga geostationary satellite. Ang Arctic Weather Satellite, na nagsisilbing prototype para sa potensyal na konstelasyon ng EPS-Sterna, ay naglalayong baguhin iyon.

Ang misyon ng EPS-Sterna ay nag-iisip ng isang konstelasyon ng anim na microsatellite sa tatlong orbital na eroplano upang magbigay ng tuluy-tuloy na daloy ng data ng temperatura at halumigmig mula sa bawat lokasyon sa Earth. Ang konstelasyon na ito ay magbibigay-daan sa panandaliang pagtataya ng lagay ng panahon, o 'nowcasting,' sa Arctic, gayundin ang pagpapabuti ng mga pandaigdigang pagtataya ng panahon. Ang set ng anim na microsatellites ay mapupunan ng tatlong beses.

Bago maging realidad ang misyon ng EPS-Sterna, dapat patunayan ng Arctic Weather Satellite prototype ang pagiging epektibo nito. Ang satellite ay nilagyan ng makabagong 19-channel na cross-track scanning microwave radiometer, na idinisenyo upang magbigay ng mataas na resolution na humidity at mga tunog ng temperatura ng kapaligiran sa lahat ng kondisyon ng panahon.

Ang satellite ay sumailalim sa mahahalagang pagsubok, kabilang ang pag-verify sa mga link sa pagitan ng satellite at ng mission control center. Ito ay sumasailalim na ngayon sa isang environmental test campaign sa IABG sa Germany, kung saan ito ay malantad sa liftoff vibrations, ingay, at matinding mga kondisyon ng temperatura na nararanasan sa orbit. Sa pagkumpleto ng mga pagsubok na ito, babalik ang satellite sa OHB sa Sweden para sa mga huling pagsusuri bago ihatid sa lugar ng paglulunsad ng SpaceX sa Vandenberg, California.

Ang inaasahang petsa ng paglulunsad para sa Arctic Weather Satellite ay Hunyo 1, 2024, sakay ng Falcon 9 rocket. Kung matagumpay, mamarkahan ng misyon na ito ang isang makabuluhang milestone sa pagpapabuti ng mga kakayahan sa pagtataya ng panahon sa Arctic at higit pa.

FAQ

Ano ang layunin ng Arctic Weather Satellite?

Nilalayon ng Arctic Weather Satellite na pahusayin ang mga pagtataya ng panahon sa Arctic, na kasalukuyang kulang sa tumpak na panandaliang data.

Ano ang EPS-Sterna constellation?

Ang misyon ng EPS-Sterna ay isang potensyal na konstelasyon ng anim na microsatellites na magbibigay ng tuluy-tuloy na data ng temperatura at halumigmig mula sa bawat lokasyon sa Earth, na nagpapagana ng panandaliang pagtataya ng panahon at pagpapahusay ng mga pandaigdigang pagtataya ng lagay ng panahon.

Kailan ilulunsad ang Arctic Weather Satellite?

Ang satellite ay nakatakdang ilunsad sa Hunyo 1, 2024, sakay ng Falcon 9 rocket.

Paano makakatulong ang satellite sa pagtataya ng panahon?

Nilagyan ng 19-channel na cross-track scanning microwave radiometer, ang satellite ay mag-iipon ng high-resolution na humidity at data ng temperatura sa lahat ng lagay ng panahon, na magpapahusay sa katumpakan ng mga pagtataya ng panahon sa Arctic at sa buong mundo.