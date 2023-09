Ang Pinakamatandang Wooden Structure Ever Discovered Points to Advanced Ancestors

Ang mga arkeologo ay nakagawa ng isang groundbreaking na pagtuklas sa Kalambo Falls sa Zambia, na hinukay ang pinakamatandang kahoy na istraktura na natagpuan, na itinayo noong hindi bababa sa 476,000 taon. Iminumungkahi ng paghahanap na ito na ang ating mga ninuno ay mas advanced kaysa sa naunang pinaniniwalaan. Ang istrakturang kahoy, na pinaniniwalaang isang plataporma, daanan, o nakataas na tirahan, ay napakahusay na napreserba at nagpapakita ng ebidensya ng mga kasangkapang bato na ginagamit upang pagdugtungin ang dalawang malalaking troso. Isang koleksyon ng mga kasangkapang gawa sa kahoy, kabilang ang isang wedge at isang digging stick, ay natuklasan din sa site.

Hinahamon ng pagtuklas na ito ang paniwala na ang ating mga ninuno ay nomadic, dahil ang istraktura ay tila isang permanenteng tirahan malapit sa mga talon. Ang pagkakaroon ng isang pangmatagalang pinagmumulan ng tubig ay nagpapahiwatig na ang aming mga kamag-anak ay may kakayahang magplano at magtayo ng mga permanenteng istruktura. Ang nangungunang may-akda ng pag-aaral, ang arkeologong si Larry Barham, ay nagbibigay-diin na ang paghahanap ay nagpapakita ng mga kakayahan sa pagbabago at abstract na pag-iisip ng ating mga ninuno. Iminumungkahi niya na ginamit nila ang kanilang katalinuhan, imahinasyon, at mga kasanayan upang lumikha ng isang bagay na hindi pa umiiral.

Ang mataas na antas ng tubig sa Kalambo Falls ay pinaniniwalaang napreserba ang kahoy na istraktura sa paglipas ng mga siglo. Ang Luminescence dating, isang bagong paraan na ginamit ng mga mananaliksik, ay nagsiwalat ng edad ng istraktura at nakumpirma na ito ay nauna sa ebolusyon ng Homo sapiens. Ang mga nakaraang istrukturang gawa sa kahoy ay napetsahan noong humigit-kumulang 9,000 taon, kaya ang pagtuklas na ito ay may malaking kahalagahan sa pag-unawa sa mga kakayahan ng ating mga unang ninuno.

Itinatampok ng paghahanap na ito ang mga kakayahang nagbibigay-malay ng ating mga ninuno, kabilang ang pagpaplano, visualization, at kakayahang lumikha ng mga kumplikadong istruktura. Hinahamon nito ang mga naunang pagpapalagay tungkol sa mga kakayahan at pamumuhay ng mga unang tao. Bagama't kailangan ang karagdagang pananaliksik upang lubos na maunawaan ang layunin at tungkulin ng istruktura, malinaw na ang ating mga ninuno ay nagtataglay ng kakayahan para sa advanced na pag-iisip at paglutas ng problema.

Pinagmumulan:

– Kalikasan (journal)