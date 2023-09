Ang mga Tao ay Nagtayo ng mga Kahoy na Structure Kalahating Milyong Taon ang Nakaraan, Natuklasan ng Pag-aaral

Ang mga mananaliksik mula sa Unibersidad ng Liverpool at Aberystwyth University ay nakatuklas ng ebidensya na ang mga tao ay nagtatayo ng mga istrukturang gawa sa kahoy kalahating milyong taon na ang nakalilipas. Ang koponan ay naghukay ng mahusay na napreserbang kahoy sa archaeological site ng Kalambo Falls sa Zambia, na itinayo noong hindi bababa sa 476,000 taon, bago ang ebolusyon ng Homo sapiens. Ang mga cut-mark ng tool na bato sa kahoy ay nagbibigay ng katibayan na hinubog at pinagsama ng mga unang tao ang dalawang malalaking troso upang lumikha ng isang istraktura, posibleng isang plataporma o bahagi ng isang tirahan.

Hinahamon ng paghahanap na ito ang umiiral na pananaw na ang mga tao sa Panahon ng Bato ay nomadic. Ang rehiyon ay nagbigay ng isang pangmatagalang pinagmumulan ng tubig at isang kasaganaan ng pagkain, na nagpapahintulot sa mga taong ito na manirahan at bumuo ng mga istruktura. Ang pagtuklas ng mga istrukturang gawa sa kahoy ay nagpapakita na ang mga sinaunang tao na ito ay nagtataglay ng katalinuhan, imahinasyon, at kasanayan upang lumikha ng isang bagay na hindi pa umiiral.

Gumamit ang research team ng mga bagong luminescence dating techniques para matukoy ang edad ng mga natuklasan. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa huling pagkakataon na ang mga mineral sa nakapaligid na buhangin ay nalantad sa sikat ng araw, nailagay ng mga mananaliksik ang kahoy sa edad na kalahating milyong taon. Ang bagong paraan ng pakikipag-date ay may makabuluhang implikasyon para sa pag-unawa sa ebolusyon ng tao at nagbibigay-daan para sa pakikipag-date nang higit pa sa nakaraan.

Ang site ng Kalambo Falls, na matatagpuan sa Kalambo River, ay nasa hangganan ng Zambia at Rukwa Region ng Tanzania. Ito ay kilala sa archaeological significance nito at hinirang para isama sa listahan ng World Heritage ng UNESCO. Itinatampok ng mga kamakailang natuklasan ang kahalagahan ng site, at ang mga mananaliksik ay nagtalo para sa pagkilala nito bilang isang United Nations World Heritage Site.

Ang pananaliksik na ito ay bahagi ng mas malawak na "Deep Roots of Humanity" na proyekto, na pinondohan ng Arts and Humanities Research Council ng UK. Nilalayon nitong imbestigahan kung paano umunlad ang teknolohiya ng tao sa Panahon ng Bato. Kasama sa proyekto ang pakikipagtulungan sa National Heritage Conservation Commission ng Zambia, Livingstone Museum, Moto Moto Museum, at National Museum sa Lusaka. Inaasahan ng mga mananaliksik na ang mga karagdagang kapana-panabik na pagtuklas ay lalabas mula sa mga buhangin na may tubig sa lugar ng Kalambo Falls.