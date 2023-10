Natagpuang Nakulong ang mga Langgam sa Plastic na Basura, na Nagpapakita sa Mas Malawak na Epekto ng Polusyon sa mga Hayop sa Lupa

By

Ang mga kamakailang natuklasan sa Canary Islands ay nagsiwalat na ang plastic pollution ay hindi lamang nakakaapekto sa marine life kundi pati na rin sa mga terrestrial na nilalang. Natagpuan ng mga mananaliksik ang mga langgam mula sa isla ng La Palma na naging biktima ng mga basurang plastik. Nang suriin ang 113 langgam, natuklasan nila ang isang Lasius grandis na langgam na nahuli sa isang pulang hibla at isang Monomorium na langgam na nahuli ng isang itim, na parehong kumpirmadong gawa sa plastik.

Bagama't malawak na kilala na ang plastik ay nagdudulot ng banta sa mga ibon at mammal sa dagat, binibigyang-diin ng natuklasang ito na ang mga hayop sa lupa ay nasa panganib din. Ang mga plastik ay natagpuan sa mga katawan ng mga kamelyo at naiugnay sa paghina ng mga songbird. Kahit na ang mga insekto, tulad ng caddisfly larvae, ay nagsama ng mga plastic fragment sa kanilang mga proteksiyon na casing. Gayunpaman, bihira at isa sa mga unang naitala na pagkakataon ang mga insidente ng mga insekto na nasasalo sa basurang plastik, tulad ng mga langgam sa Canary Islands.

Natagpuang buhay ang mga nakagapos na langgam at waring hindi nasaktan, na nagtatanong tungkol sa tunay na epekto ng gayong mga pagkagusot. Ang mga pinagmulan ng mga plastic fiber ay nananatiling hindi tiyak, ngunit ang mga kalapit na kalsada at mga daanan ng hiking ay maaaring maging mga potensyal na mapagkukunan. Bukod pa rito, ang mga basurang plastik ay maaaring maglakbay ng malalayong distansya sa pamamagitan ng hangin, na nakakaapekto kahit sa mga malalayong lugar.

Ang pagtuklas ng mga langgam na nakulong sa plastic ay nagsisilbing paalala na ang plastic polusyon ay may malalayong kahihinatnan, kahit na sa mga hindi inaasahang lugar. Binigyang-diin ng urban ecologist na si Álvaro Luna ang kahalagahan ng pagpapalawak ng ating pang-unawa sa kabila ng marine ecosystem upang lubos na maunawaan ang sukat ng isyu.

Habang nagpapatuloy ang pananaliksik, nagiging mas malinaw kung gaano kalat ang polusyon sa plastik. Ang marine ecologist na si Melanie Bergmann ay nagmumungkahi na ang mga insekto ay maaaring nakulong sa plastik nang mas matagal kaysa sa naunang natanto. Binibigyang-diin ng paghahanap na ito ang pangangailangang tugunan ang plastic na polusyon at ang epekto nito sa lahat ng anyo ng buhay, kapwa sa lupa at sa karagatan.

