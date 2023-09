Ang Antarctic Sea Ice Hits Record Low, Nagpapataas ng Mga Alalahanin Tungkol sa Epekto sa Pagbabago ng Klima

By

Ang lawak ng yelo sa dagat na nakapalibot sa Antarctica ay umabot sa mababang antas sa panahon ng taglamig, ayon sa US National Snow and Ice Data Center (NSIDC). Ang pag-unlad na ito ay nagtaas ng mga alalahanin sa mga siyentipiko tungkol sa mga pabilis na epekto ng pagbabago ng klima sa southern polar region. Ang pagbaba sa saklaw ng yelo sa dagat ay maaaring magkaroon ng malalang kahihinatnan para sa mga hayop tulad ng mga penguin, na umaasa sa yelo para sa pagpaparami at pagpapalaki ng kanilang mga anak. Bukod pa rito, ang pagbawas sa sikat ng araw na sinasalamin ng puting yelo pabalik sa kalawakan ay nag-aambag sa global warming.

Noong ika-10 ng Setyembre, ang lawak ng yelo sa dagat ng Antarctic ay umabot sa rurok nito sa 16.96 milyong kilometro kuwadrado, ang pinakamababang pinakamataas na taglamig mula noong nagsimula ang mga rekord ng satellite noong 1979. Ito ay kumakatawan sa pagbaba ng humigit-kumulang 1 milyong kilometro kuwadrado kumpara sa nakaraang rekord ng taglamig na itinakda noong 1986. NSIDC senior Inilarawan ito ng siyentista na si Walt Meier bilang isang “matinding record-breaking na taon.”

Habang ang Arctic ay nakaranas na ng mga makabuluhang epekto mula sa pagbabago ng klima, na may sea ice na mabilis na lumalala sa nakalipas na dekada, ang mga epekto sa Antarctic sea ice ay hindi gaanong tiyak. Gayunpaman, ang kamakailang pagbabago patungo sa mababang mga kondisyon sa rehiyon ay nagtaas ng mga alalahanin sa mga siyentipiko na ang pagbabago ng klima ay maaaring sa wakas ay nagpapakita mismo sa Antarctica.

Ang isang pag-aaral na inilathala sa journal Communications Earth and Environment mas maaga sa buwang ito ay nagmungkahi na ang pag-init ng mga temperatura ng karagatan, na higit sa lahat ay pinalakas ng mga emisyon ng greenhouse gas na dulot ng tao, ay nag-aambag sa pagbaba ng antas ng yelo sa dagat mula noong 2016. Ang paghahanap na ito ay naaayon sa pangangailangang bawasan ang greenhouse gas emissions upang protektahan ang marupok na ecosystem at mga nagyeyelong rehiyon ng mundo.

Ang karagdagang pagsusuri at pagsasaliksik ay kinakailangan upang lubos na maunawaan ang mga implikasyon ng mababang antas ng yelo sa dagat na ito sa Antarctica, ngunit mahalagang gawin ang mga hakbang upang mapagaan ang pagbabago ng klima at mabawasan ang mga negatibong epekto sa planeta.

Pinagmumulan:

- Reuters