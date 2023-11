Ang Antarctic Ozone Hole ay Patuloy na Lumalalim, Sa kabila ng Pagbawas sa Mga Kemikal

Ang bagong pananaliksik ay nagpapahiwatig na ang butas sa Antarctic ozone layer ay lumalawak sa kalagitnaan ng tagsibol sa nakalipas na dalawang dekada, sa kabila ng pandaigdigang pagbabawal sa chlorofluorocarbons (CFCs) – mga kemikal na umuubos sa kalasag ng Earth mula sa mapaminsalang solar radiation. Ang ozone layer, na matatagpuan 11 hanggang 40 kilometro sa ibabaw ng Earth, ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagsala ng karamihan sa ultraviolet radiation ng Araw, na maaaring humantong sa kanser sa balat at mga katarata.

Ang 1987 Montreal Protocol, na matagumpay na inalis ang paggamit ng mga CFC sa mga aerosol at refrigerator, ay naglalayong isara ang butas ng ozone at ibalik ang mga antas nito sa mga antas noong 1980. Ang isang kamakailang pagtatasa na suportado ng UN ay inaasahang maibabalik ang Antarctic ozone layer sa paligid ng 2066 , na may pagbawi sa Arctic na inaasahan sa 2045 at sa iba pang bahagi ng mundo sa loob ng dalawang dekada.

Gayunpaman, sa kabila ng pagbawas sa mga CFC, natuklasan ng mga mananaliksik mula sa Otago University ng New Zealand sa pamamagitan ng isang pag-aaral sa journal Nature Communications na ang lugar na sakop ng Antarctic ozone hole ay hindi gaanong nabawasan. Sa katunayan, nagkaroon ng pagbaba sa mga antas ng ozone sa gitna ng butas sa paglipas ng panahon.

Ang nangungunang may-akda ng pag-aaral, si Hannah Kessenich, ay nagbigay-diin na ang Montreal Protocol at mga pagsisikap sa pagbawas ng CFC ay sumusulong pa rin. Gayunpaman, iminumungkahi ng mga natuklasan na ang iba pang mga kadahilanan, na potensyal na nauugnay sa pagbabago ng klima, ay maaaring humadlang sa pagbawi ng ozone layer.

FAQ

Bakit mahalaga ang ozone layer?

Sinasala ng ozone layer ang ultraviolet radiation ng Araw, na maaaring magdulot ng kanser sa balat at mga katarata.

Anong mga kemikal ang nag-ambag sa pagkasira ng ozone layer?

Ang mga Chlorofluorocarbon (CFC), na dating malawakang ginagamit sa mga aerosol at refrigerator, ay natagpuang nagpapababa ng mga antas ng ozone.

Naging mabisa ba ang pagbabawal sa mga CFC sa pagsasara ng ozone hole?

Ang pagbabawal sa mga CFC sa ilalim ng 1987 Montreal Protocol ay naging matagumpay sa pagbabawas ng kanilang paggamit at pag-aalis ng mga ito mula sa mga aerosol at refrigerator. Gayunpaman, ang Antarctic ozone hole ay hindi nagpakita ng makabuluhang pagbawas.

Anong mga kadahilanan ang maaaring makahadlang sa pagbawi ng ozone layer?

Bagama't ang pagbawas sa mga CFC ay isang makabuluhang hakbang, ang iba pang mga pagbabago sa atmospera, na posibleng nauugnay sa pagbabago ng klima, ay maaaring maging masking o humahadlang sa pagbawi ng ozone layer.

Ano ang epekto ng mga natuklasang ito sa internasyonal na pakikipagtulungan sa kapaligiran?

Itinatampok ng mga natuklasang ito ang pangangailangan para sa patuloy na pagsisikap upang matugunan ang pagkaubos ng ozone at ang kahalagahan ng pagsasaalang-alang sa mga potensyal na epekto sa pagbabago ng klima. Binibigyang-diin nila ang pagiging kumplikado ng mga hamon sa kapaligiran at ang patuloy na pangangailangan para sa internasyonal na kooperasyon at pananaliksik.