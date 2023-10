Ang mga Octopus sa Antarctica ay umaangkop sa Extreme Cold Environment

Ang mga octopus sa Antarctic ay nagpakita ng mga kahanga-hangang adaptasyon na nagpapahintulot sa kanila na mabuhay sa malamig at mapaghamong mga kondisyon ng rehiyon. Ang mga adaptasyon na ito sa kanilang sistema ng nerbiyos ay nagbibigay-daan sa kanila na manirahan sa pinakamalamig na tubig ng Antarctica, kung saan maraming iba pang mga hayop ang nagpupumilit na mabuhay.

Ang pag-unawa sa kung paano umaangkop ang wildlife sa matinding kapaligiran ay mahalaga para sa mga mananaliksik upang maprotektahan sila mula sa mga potensyal na banta na dulot ng mga kaganapan sa matinding lagay ng panahon na dulot ng pagbabago ng klima. Ang napakalamig na tubig ng Antarctica ay maaaring maging partikular na hamon para sa mga species na hindi sanay sa matinding temperatura.

Sa nagyeyelong kapaligiran ng Antarctica, ang iba't ibang mga species ay nagbago ng kakayahang makabuo ng init sa loob ng kanilang mga katawan. Nagbibigay-daan ito sa mga hayop tulad ng polar bear, penguin, at seal na mabuhay sa tubig ng Antarctic.

Ang mga octopus, din, ay nakayanan ang malupit na temperatura ng Antarctic. Pinag-aralan ng mga siyentipiko mula sa Marine Biological Laboratory (MBL) ang mga natatanging adaptasyon ng mga octopus na ito. Naobserbahan nila ang mga molecular determinants na nagpapahintulot sa kanila na umunlad sa matinding kapaligirang ito.

Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga adaptasyon na ito, ang mga mananaliksik ay makakakuha ng mahahalagang insight sa kung paano nabubuhay ang mga hayop sa mas malamig na kapaligiran. Ang isang pangunahing paghahanap ng pag-aaral ay nauugnay sa enzyme sa nervous system ng octopus. Ang ebolusyon ng enzyme na ito sa mga ectotherms, na mga organismo na umaasa sa mga panlabas na salik sa kapaligiran para sa regulasyon ng init, ay nagpapahintulot sa kanila na makatiis ng matinding epekto sa temperatura.

Napansin din ng mga mananaliksik na ang mga octopus ay nagpapakita ng makabuluhang thermal adaptation, lalo na sa kanilang mga natutunaw na enzyme, na inangkop sa mababang temperatura ng Antarctica. Ang pag-aaral na ito ay nagbibigay ng mahalagang kaalaman tungkol sa mga kakayahan ng mga kaakit-akit na nilalang na ito.

Ang isa pang kahanga-hangang adaptasyon ng mga octopus ay ang kanilang malakas na visual system, tulad ng natuklasan ng mga mananaliksik na inilathala sa Current Biology journal. Sa kabila ng madilim at mapaghamong kapaligiran sa ilalim ng dagat, ang mga octopus ay nagtataglay ng mala-kamera na mga mata at nakakatugon sa maliliit na liwanag at madilim na lugar. Ang hindi kapani-paniwalang pangitain na ito ay tumutulong sa kanila na mag-navigate, maiwasan ang mga mandaragit, magbalatkayo sa kanilang paligid, at hanapin ang potensyal na biktima.

Ang mga adaptasyon na ipinakita ng mga octopus sa Antarctica ay nagpapakita ng katatagan at kakayahang umangkop ng mga nilalang na ito sa harap ng matinding lamig. Ang karagdagang pananaliksik sa mga adaptasyon na ito ay walang alinlangan na makakatulong sa aming pag-unawa sa kung paano nabubuhay ang mga hayop sa matinding kapaligiran.

