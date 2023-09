Bagong Technique para Sukatin ang Cosmic Distances gamit ang Baryon Acoustic Oscillations

Ang mga astronomo ay nahaharap sa isang malaking hamon pagdating sa pagsukat ng mga distansyang kosmiko dahil sa relativistikong katangian ng ating Uniberso. Ito ay pinagsasama ng katotohanan na kapag nagmamasid tayo sa malalayong bagay, hindi lamang tayo tumitingin sa kalawakan kundi pati na rin sa nakaraan. Bukod pa rito, ang pagpapalawak ng kosmos mula noong Big Bang ay lalong nagpapalubha sa mga pagsukat ng distansya.

Upang sukatin ang mga distansyang kosmiko, umaasa ang mga astronomo sa dalawang pamamaraan na sama-samang kilala bilang Hagdan ng Cosmic Distance. Ang unang paraan ay kinabibilangan ng paggamit ng redshift measurements ng Cosmic Microwave Background (CMB) upang matukoy ang mga cosmological na distansya. Ang pangalawang paraan ay nagsasangkot ng mga lokal na obserbasyon gamit ang paralaks na mga sukat, variable na bituin, at supernovae.

Gayunpaman, mayroong pagkakaiba sa pagitan ng mga redshift na sukat ng CMB at mga lokal na sukat, na kilala bilang Hubble Tension. Upang matugunan ang isyung ito, ang isang pangkat ng mga astronomo mula sa mga unibersidad ng Tsina at ang Unibersidad ng Cordoba ay nagsagawa ng dalawang taong pagsusuri sa istatistika ng isang milyong kalawakan. Gumawa sila ng bagong technique na umaasa sa Baryon Acoustic Oscillations (BAO) para mas tumpak na matukoy ang mga distansya.

Ang Baryon Acoustic Oscillations ay mga labi ng Big Bang na makikita pa rin sa kosmos. Ang mga alon na ito ay lumaganap sa pamamagitan ng materya sa unang bahagi ng Uniberso at epektibong naging "nagyeyelo sa oras" habang lumalawak at lumalamig ang Uniberso. Sa pamamagitan ng pagsukat ng paghihiwalay sa pagitan ng mga kalawakan batay sa tagal ng mga alon na ito, maaaring matukoy ang mga distansyang kosmolohikal.

Gumamit ang team ng mga istatistikal na pamamaraan para pag-aralan ang malapit sa isang milyong galaxy mula sa Baryon Oscillation Spectroscopic Survey (BOSS) na paglabas ng data na sinamahan ng Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Legacy Imaging Surveys. Nalaman ng mga mananaliksik na tumpak na natukoy ng kanilang pamamaraan ang mga lokasyon ng Baryon Acoustic Oscillations.

Ang bagong diskarteng ito, na sinamahan ng iba pang mga pamamaraan sa Cosmic Distance Ladder, ay maaaring makatulong sa pagresolba sa Hubble Tension at magbigay ng mas tumpak na mga pagtatantya ng mga cosmic na distansya. Ito ay may potensyal na baguhin ang ating pag-unawa sa Uniberso at magbigay ng liwanag sa mga misteryo ng Dark Matter, Dark Energy, at ang pag-uugali ng gravity sa malalaking sukat.

Mga Pinagmulan: EurekAlert, Kalikasan