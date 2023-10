Isang Hindi Makakalimutang Pananaw: Annular Solar Eclipse Over North America

Ang kamakailang annular solar eclipse noong Oktubre 14, 2023, ay nagbigay ng nakamamanghang tanawin para sa mga tumitingin sa kalangitan sa Earth. Nakuha ng Earth Observatory ng NASA ang isang mapang-akit na satellite view ng kaganapan, na itinatampok ang shadow cast sa North America habang bahagyang natatakpan ng Buwan ang Araw.

Ang isang annular eclipse ay nangyayari kapag ang Buwan ay dumaan sa harap ng Araw, ngunit ang distansya nito sa Earth ay pumipigil sa ganap na pagtakip nito sa Araw. Sa panahon ng kaganapang ito, ang Buwan ay nasa o malapit sa pinakamalayong distansya nito mula sa Earth, na kilala bilang ang apogee. Nagreresulta ito sa paglitaw ng Buwan na mas maliit sa kalangitan at nagbibigay-daan sa mga gilid ng Araw na manatiling nakikita, na lumilikha ng isang kapansin-pansing pulang-kahel na singsing na tinutukoy bilang "singsing ng apoy."

Nagsimula ang annular eclipse sa Oregon sa humigit-kumulang 9:13 am at nagpatuloy sa Nevada, Utah, Arizona, Colorado, New Mexico, Texas, at Gulf of Mexico. Gayunpaman, itinatampok ng NASA na ang kabuuang solar eclipse ay makikita mula Texas hanggang Maine sa Abril 8, 2024, na magbibigay ng mas makabuluhang celestial phenomenon para maranasan ng mga tagamasid sa kalangitan.

Ang nakamamanghang larawan ng solar eclipse ay nakunan ng EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) imager ng NASA sakay ng Deep Space Climate Observatory. Ang Deep Space Climate Observatory ay isang collaborative na pagsisikap sa pagitan ng NASA, ng National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), at ng US Air Force.

Ang pagsaksi sa solar eclipse ay isang kahanga-hangang kaganapan na nagpapaalala sa atin ng mga pambihirang celestial na kaganapan na nangyayari sa ating paligid. Ang satellite view ng annular solar eclipse sa North America ay nag-aalok ng isang sulyap sa kagandahan at kadakilaan ng ating uniberso.

Pinagmumulan:

– Credit ng Larawan: NASA Earth Observatory