Mga Hamon sa Bagong Pag-aaral Pag-unawa sa Tungkulin ng Natural Rock Weathering sa Carbon Cycle

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng Unibersidad ng Oxford ay hinamon ang umiiral na paniniwala na ang natural na rock weathering ay gumaganap bilang isang lababo ng carbon dioxide (CO2). Ang pananaliksik ay nagmumungkahi na ang rock weathering ay maaaring aktwal na magsilbi bilang isang makabuluhang mapagkukunan ng CO2, na maihahambing sa mga emisyon ng bulkan.

Sa geological carbon cycle, ang mga bato ay naglalaman ng malaking halaga ng carbon sa anyo ng mga sinaunang labi ng halaman at hayop. Ang mga batong ito ay maaaring sumipsip ng CO2 sa pamamagitan ng chemical weathering, na nag-counterbalancing sa tuluy-tuloy na emisyon mula sa mga bulkan at gumaganap ng mahalagang papel sa pag-regulate ng temperatura ng Earth.

Ang pag-aaral ay nagsukat ng isang karagdagang proseso kung saan ang mga bato ay naglalabas ng CO2 sa atmospera. Ang prosesong ito ay nangyayari kapag ang mga bato na dating nabuo sa mga sinaunang sahig ng dagat at ibinaon na may organikong carbon ay muling lumantad, na naglalantad sa carbon sa oxygen at tubig, na humahantong sa paglabas ng CO2. Hinahamon nito ang naunang pag-unawa na ang mga nababagabag na bato ay isang lababo lamang ng CO2.

Ang pagsukat ng paglabas ng CO2 mula sa organikong carbon sa mga bato ay naging mahirap. Gayunpaman, ang mga mananaliksik sa pag-aaral na ito ay gumamit ng tracer element, rhenium, na inilabas sa tubig kapag ang organic carbon sa mga bato ay tumutugon sa oxygen. Sa pamamagitan ng pagsukat ng mga antas ng rhenium sa tubig ng ilog, nasusukat nila ang paglabas ng CO2.

Natuklasan ng pag-aaral na ang mga lugar na may puro CO2 release ay pangunahing matatagpuan sa mga hanay ng bundok na may mataas na rate ng pagtaas, kung saan nakalantad ang mga sedimentary na bato. Ang global CO2 release mula sa rock weathering ay tinatantya sa 68 megatons ng carbon taun-taon, na maihahambing sa mga CO2 emissions mula sa mga bulkan.

Habang ang mga CO2 emissions mula sa rock weathering ay medyo maliit kumpara sa mga emisyon na nabuo ng tao, ang pag-unawa sa mga natural na prosesong ito ay mahalaga para sa tumpak na paghula at pamamahala ng carbon budget. Ang pananaliksik sa hinaharap ay tututuon sa kung paano maaaring palalain ng pagbabago ng klima ng tao at mga pagbabago sa pagguho ang natural na paglabas ng CO2 mula sa pagbabago ng panahon ng bato.

