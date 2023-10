Inihayag ang Nakatagong Kasaysayan ng Subglacial Landscape ng Antarctica

Ang isang kamakailang ground-breaking na pag-aaral na pinamumunuan ng Durham University ay naglabas ng isang sinaunang ilog na nabuong landscape na nakatago sa ilalim ng malawak na East Antarctic ice sheet. Sa pamamagitan ng paggamit ng satellite data at radio-echo sounding techniques, sinilip ng mga mananaliksik ang nakaraan ng Antarctica, na nagbibigay-liwanag sa kasaysayan ng ice sheet at ang tugon nito sa pagbabago ng klima.

Sumasaklaw sa isang malawak na lugar na 32,000 square kilometers, ang bagong natuklasang landscape na ito ay nag-aalok ng isang sulyap sa isang panahon kung kailan hinubog ng mga ilog ang rehiyon mahigit 14 milyong taon na ang nakalilipas. Kapansin-pansin, nauna nito ang unang pagbuo ng East Antarctic na yelo sa humigit-kumulang 34 milyong taon. Binubuo ang tanawin ng mga lambak at tagaytay na maihahambing sa laki sa mga matatagpuan sa North Wales, UK, na nagmumungkahi ng mahabang panahon ng katatagan ng temperatura sa pinag-aralan na lugar, dahil nanatili itong halos hindi naaapektuhan ng pagpasok ng yelo.

Binigyang-diin ni Propesor Stewart Jamieson, ang nangungunang may-akda ng pag-aaral, ang mahalagang papel ng nakatagong tanawin na ito sa pag-regulate ng daloy ng yelo at pagtugon sa pagbabago ng klima. Inihahambing niya ang mahiwagang lupain sa ilalim ng East Antarctic Ice Sheet sa ibabaw ng Mars sa mga tuntunin ng aming limitadong kaalaman.

Ang makabuluhang pagtuklas na ito ay may mga implikasyon para sa agham ng klima dahil ipinapakita nito na sa kabila ng pag-urong ng yelo sa panahon ng mas maiinit na panahon, ang partikular na rehiyong ito ay nanatiling kapansin-pansing matatag. Ang kaalamang ito ay kritikal para sa paghula kung paano maaaring tumugon ang ice sheet sa kasalukuyan at hinaharap na pag-init ng klima.

Inilarawan ni Propesor Neil Ross ng Newcastle University, isang co-author ng pag-aaral, ang nahanap bilang "nakatago sa simpleng paningin" sa loob ng maraming taon. Nag-aalok ito ng mahahalagang insight sa maaga at pangmatagalang kasaysayan ng East Antarctic Ice Sheet, pati na rin ang potensyal na tugon nito sa mga pagbabago sa klima sa hinaharap.

Ang tagumpay na ito ay nabuo sa nakaraang gawain ng parehong research team at mga collaborator, na natuklasan ang mga nakatagong hanay ng bundok, canyon system, at lawa sa ilalim ng Antarctic ice. Binibigyang-diin nito ang mahalagang papel na ginagampanan ng satellite imagery at radio-echo sounding sa pagbubunyag ng mga sub-ice na landscape na ito.

Mahalaga, ang pagtuklas na ito ay nagpapahiwatig ng posibilidad ng higit pang hindi natuklasang mga landscape na nakatago sa ilalim ng East Antarctic Ice Sheet. Kinumpirma ni Propesor Jamieson na ang patuloy na paggalugad sa nakatagong lupain na ito ay isinasagawa upang punan ang mga puwang sa mga survey at palalimin ang aming pag-unawa sa kung paano umunlad ang ice sheet at ang pinagbabatayan nitong landscape sa paglipas ng panahon.

Ang mga organisasyon tulad ng UK Research and Innovation's Natural Environment Research Council (NERC), ang US National Science Foundation (NSF), at NASA ay may mahalagang papel sa pagsuporta sa pag-aaral na ito, na nagbibigay ng kinakailangang pondo para sa pangongolekta at pananaliksik ng data.

Ang mga natuklasan mula sa malalim na Antarctica ay patuloy na nag-a-unlock sa kasaysayan ng klima ng Earth, na nag-aalok ng mahahalagang insight sa nakaraan at hinaharap na mga hamon nito. Ang mga sinaunang ilog na dating umaagos sa ilalim ng yelo ay gumagabay sa atin sa pag-unawa at pagtugon sa nagbabagong mundo.

FAQ

Ano ang isiniwalat ng pag-aaral ng Durham University tungkol sa Antarctica?

Ang pag-aaral na pinangunahan ng Durham University ay natuklasan ang isang sinaunang ilog na nabuong landscape na nakatago sa ilalim ng East Antarctic ice sheet. Ang tanawin, na sumasaklaw sa isang lugar na 32,000 square kilometers, ay nagmumungkahi na ang mga ilog ay humubog sa rehiyon mahigit 14 milyong taon na ang nakalilipas, bago ang paunang pagbuo ng yelo sa pamamagitan ng humigit-kumulang 34 milyong taon.

Ano ang ibig sabihin ng pagtuklas na ito para sa agham ng klima?

Ang pagtuklas ng sinaunang subglacial na landscape sa Antarctica ay nagbibigay ng mga insight sa nakaraang katatagan ng rehiyon sa kabila ng pag-urong ng yelo sa panahon ng mas maiinit na panahon. Ang kaalamang ito ay mahalaga para sa paghula kung paano maaaring tumugon ang ice sheet sa patuloy at hinaharap na pag-init ng klima.

Ano ang kahalagahan ng nakatagong tanawin na ito sa ilalim ng East Antarctic Ice Sheet?

Ang nakatagong tanawin ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagsasaayos ng daloy ng yelo at pag-unawa sa tugon ng ice sheet sa pagbabago ng klima. Nag-aalok ito ng mahalagang impormasyon tungkol sa maaga at pangmatagalang kasaysayan ng East Antarctic Ice Sheet at ang potensyal na tugon nito sa mga pagbabago sa klima sa hinaharap.

Paano ay ang pag-aaral na isinasagawa?

Ang pag-aaral ay gumamit ng satellite data at radio-echo sounding techniques para pag-aralan ang nakatagong tanawin sa ilalim ng East Antarctic ice sheet. Pinahintulutan nito ang mga mananaliksik na matuklasan ang sinaunang tanawin na nabuo sa ilog at makakuha ng mga insight sa mga subglacial na landscape ng Antarctica.