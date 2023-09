Pagtuklas ng Sinaunang Brain Cell Precursor sa Mga Simpleng Hayop

By

Ang mga mananaliksik mula sa Spain at Germany ay nakagawa ng isang kamangha-manghang pagtuklas sa mga simpleng hayop na tinatawag na mga placozoan, na nagpapahiwatig na ang mga bloke ng gusali ng ating mga selula ng utak ay maaaring nagmula bilyun-bilyong taon na ang nakalilipas. Ang mga Placozoan, mga maliliit na nilalang na kahawig ng isang butil ng buhangin, ay mga primitive na organismo na binubuo ng iba't ibang uri ng mga selula at walang mga organo. Sila ay nanirahan sa mainit-init na mababaw na dagat sa paligid ng 800 milyong taon na ang nakalilipas, kung saan sila ay kumakain ng mga mikrobyo at algae.

Ang mga mananaliksik, na pinamumunuan ng cell biologist na si Sebastián Najle mula sa Center for Genomic Regulation, ay nakakita ng mga espesyal na selula sa mga placozoan na nagpapakita ng mga kahanga-hangang pagkakatulad sa mga neuron na matatagpuan sa mas kumplikadong mga organismo. Ang mga cell na ito, na kilala bilang mga peptidergic cell, ay naglalabas ng mga signal ng peptide upang i-coordinate ang pag-uugali ng mga placozoan, tulad ng ginagawa ng mga neuron sa ibang mga hayop. Bagaman ang mga selula ng placozoan ay hindi ganap na binuo na mga neuron, nagsisilbi sila bilang isang mahalagang evolutionary stepping stone.

Sa pamamagitan ng genetic analysis at microscopic screening, natukoy ng team ang 14 na iba't ibang uri ng peptide cells sa mga placozoan. Ang mga cell ay nagbabahagi ng ilan sa parehong mga gene tulad ng ating sariling mga neuron, ngunit kulang sa ilang partikular na espesyal na bahagi na kinakailangan para sa pagtanggap at pagbuo ng mga de-koryenteng signal. Sa halip, gumagamit sila ng mga protina ng receptor na tinatawag na mga GPCR upang makatanggap ng mga mensaheng kemikal, na karaniwan sa iba't ibang uri ng selula ng hayop.

Kapansin-pansin, ang mga peptide-releasing cell na ito ay lubos na napangalagaan sa mga placozoan ngunit wala sa iba pang mga naunang hayop tulad ng mga espongha at comb jellies. Ito ay nagmumungkahi na ang ebolusyon ng peptide-secreting cells ay nauna sa pagbuo ng iba pang neuron-like cells. Ang mga mananaliksik ay nagtataas din ng mga nakakaintriga na tanong tungkol sa ebolusyonaryong pinagmulan ng mga neuron. Nag-evolve ba ang mga neuron nang isang beses at pagkatapos ay nag-iiba, o nag-evolve ba sila nang maraming beses nang magkatulad?

Ang pag-unawa sa kung paano nag-evolve at nagbabago ang mga cell sa paglipas ng panahon ay napakahalaga para malutas ang kuwento ng ebolusyon ng buhay. Ang mga Placozoan, kasama ang iba pang hindi tradisyunal na modelong hayop tulad ng ctenophores at sponge, ay nagtataglay ng mga kamangha-manghang sikreto na nagsisimula pa lang matuklasan ng mga siyentipiko.

