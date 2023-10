Ang mga Mikrobyo na Nabubuhay sa Mga Mineral ay Maaaring Magtaglay ng Mga Clue sa Kasaysayan ng Daigdig

By

Nakagawa ang mga siyentipiko ng isang kamangha-manghang pagtuklas tungkol sa mga sinaunang microorganism na tinatawag na methanogens na maaaring magbigay ng liwanag sa kasaysayan ng Earth. Ang mga methanogens ay mga natatanging organismo na hindi gumagamit ng sikat ng araw para sa enerhiya at sensitibo sa oxygen. Nakukuha nila ang kanilang enerhiya sa pamamagitan ng pagbagsak ng mga bato at mineral sa kanilang kapaligiran, na gumagawa ng methane sa proseso.

Ang pagbawas ng methane at pagtaas ng oxygen sa kapaligiran ng Earth mga 2.4 bilyong taon na ang nakakaraan ay naging palaisipan sa mga siyentipiko sa loob ng maraming taon. Ang co-author ng pag-aaral, si Eric Boyd, ay nagpapaliwanag na ito ay kasabay ng pagbaba ng populasyon ng methanogen. Ang isang teorya ay nagmumungkahi na ang mga methanogens ay nahaharap sa mas mataas na kumpetisyon para sa mga mapagkukunan mula sa iba pang mga organismo, na nagiging sanhi ng pagbaba ng kanilang mga bilang. Ang isa pang teorya ay nagmumungkahi na ang mga pagbabago sa mga pattern ng bulkan ay humantong sa isang pagbawas sa magagamit na nickel, na mahalaga para mabuhay ang mga methanogens.

Gayunpaman, natuklasan ng kamakailang pananaliksik na ang mga methanogen na umaasa sa nickel ay maaaring mabuhay nang may mas mababang halaga ng nickel kaysa sa naunang pinaniniwalaan. Ang mga mikroorganismo na ito ay may kakayahang mag-imbak at mag-ipon ng nickel sa loob ng kanilang sarili, na nagbibigay-daan sa kanilang kaligtasan kahit na sa mga kapaligiran kung saan kakaunti ang nikel.

Upang maunawaan ang prosesong ito, pinalaki ng pangkat ni Boyd ang mga methanogen sa iba't ibang dami ng nickel at naobserbahan ang kanilang tugon. Sa pamamagitan ng pagsukat sa dami ng methane na ginawa, tinantya nila ang mga rate ng paglaki at kaligtasan ng mga methanogens. Gamit ang spectroscopic techniques, natukoy nila ang dami ng nickel na nakaimbak sa mga cell.

Ang mga implikasyon ng pag-aaral na ito ay lumampas sa larangang pang-agham. Naniniwala si Boyd na ang mas malalim na pag-unawa sa proseso ng biomining na ito ay maaaring humantong sa pagbuo ng mga teknolohiya sa pagmimina na may mas kaunting epekto sa kapaligiran. Itinatampok niya ang tatlong pangunahing aspeto ng pananaliksik: ang pagtuklas na ang mga cell ay maaaring makakuha ng nickel mula sa mga mineral, ang kakayahan ng mga methanogens na umunlad sa mababang konsentrasyon ng nickel, at ang kanilang kapasidad na maipon ito para magamit sa hinaharap.

Ang pananaliksik na ito ay hindi lamang nagbibigay ng mga insight sa kung paano nagmula ang buhay sa Earth, ngunit nag-aalok din ng mga pahiwatig tungkol sa paglikha ng isang matitirahan na kapaligiran para sa iba pang mga anyo ng buhay. Sa pamamagitan ng paglutas ng mga misteryo ng kaligtasan ng methanogen, ang mga siyentipiko ay isang hakbang na mas malapit sa pag-unawa sa sinaunang kasaysayan ng ating planeta.

