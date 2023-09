Natuklasan ng mga Siyentista ang Halos Kalahating Milyon-Taong-gulang na mga Kahoy na Structure sa Africa

By

Ang isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa journal Kalikasan ay nagpapakita ng pagtuklas ng halos kalahating milyong taong gulang na mga istrukturang kahoy sa Africa. Ang paghahanap na ito ay makabuluhang nagtutulak pabalik sa makasaysayang rekord ng istrukturang woodworking, dahil dati ang mga pinakalumang halimbawa ay 9,000 taong gulang na mga platform sa gilid ng isang British lake.

Ang mga troso ay nahukay malapit sa Kalambo Falls sa Zambia ng isang internasyonal na pangkat ng mga siyentipiko. Ang mga log na ito ay nakitang may bingot at patulis, na nagmumungkahi ng sinadyang pagkakayari ng tao. Ito ay isang makabuluhang paghahanap, dahil ang mga sinaunang produktong gawa sa kahoy ay napakabihirang dahil sa mga organikong materyal na nakakasira sa paglipas ng panahon.

Naniniwala ang mga mananaliksik na ang mga sinaunang tao sa Africa ay gumagamit ng kahoy para sa mas ambisyosong mga likha, tulad ng mga platform o mga daanan, bilang karagdagan sa mga tool tulad ng mga sibat at mga patpat. Gayunpaman, ang eksaktong layunin ng mga istrukturang kahoy na ito ay nananatiling hindi alam.

Natukoy ang edad ng mga artifact na gawa sa kahoy gamit ang mga bagong diskarte sa pakikipag-date na sumusukat sa nakulong na enerhiya sa mga butil ng quartz. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga bagay ay napetsahan pabalik sa tatlong magkakaibang edad: 487,000 taon na ang nakalilipas, 390,000 taon na ang nakalilipas, at 324,000 taon na ang nakalilipas. Iminumungkahi ng mga natuklasang ito na ang mga tao ay nanirahan sa tabi ng ilog sa libu-libong henerasyon o bumalik dito sa pana-panahon.

Ang pagkatuklas ng mga sinaunang istrukturang kahoy na ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa mga kasanayan at kakayahan ng ating mga unang ninuno. Ang intensyonal na craftsmanship na ipinakita sa paghubog ng mga log gamit ang mga palakol at mga tool sa pag-scrape ay nagpapakita ng pagiging sopistikado ng kanilang mga kakayahan sa paggawa ng kahoy.

Sa pamamagitan ng pag-iingat sa mga artifact na ito sa pamamagitan ng mga larawang may mataas na resolusyon, nagawang pag-aralan at bigyang-kahulugan ng mga siyentipiko ang mga pamamaraan ng pagkakayari na ginamit ng ating mga unang ninuno. Ang pagtuklas na ito ay hindi lamang nagpapalawak ng ating kaalaman sa kasaysayan ng tao ngunit binibigyang-diin din ang kahalagahan ng pagdodokumento at pag-iingat ng mga sinaunang artifact para sa hinaharap na pananaliksik.

Pinagmumulan:

– https://www.nature.com/articles/s41586-021-03625-5

– Unibersidad ng Pagbasa

– Unibersidad ng Liverpool