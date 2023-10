Ang mga Sinaunang Diamante ay Nagpapaliwanag sa Pagbubuo at Ebolusyon ng mga Kontinente ng Daigdig

Natuklasan ng mga mananaliksik ang mahahalagang insight sa pagbuo at paggalaw ng mga kontinente ng Earth sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga sinaunang superdeep na diamante. Ang mga diamante na ito, na nabuo sa pagitan ng 650 at 450 milyong taon na ang nakalilipas sa base ng supercontinent na Gondwana, ay sinuri ng isang internasyonal na pangkat ng mga eksperto. Ang mga natuklasan ay nagbigay-liwanag sa kung paano nilikha, na-stabilize, at inilipat ang mga supercontinent tulad ng Gondwana sa buong planeta.

Ang mga diamante, na nabuo milyun-milyon hanggang bilyun-bilyong taon na ang nakalilipas, ay nag-aalok ng kakaibang bintana sa mantle ng Earth. May kakayahan silang mabuhay at magtala ng mga sinaunang siklo ng paglikha at pagkawasak ng kontinente, na nagbibigay ng isang sulyap sa malalim na gawain ng ating planeta. Ang paglipat ng mga kontinente, na kilala bilang "supercontinent cycle," ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa plate tectonics at ang paghubog ng mga lupain ng Earth.

Sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga microscopic silicate at sulfide inclusions sa loob ng mga diamante, nagawa ng mga mananaliksik na i-date ang mga ito sa lalim na 300 hanggang 700 kilometro sa ilalim ng base ng Gondwana. Ito ay nagsiwalat ng isang dating hindi kilalang prosesong geologic kung saan ang mga host rock na may dalang mga diamante ay naging buoyant sa panahon ng pagbuo ng brilyante at nagdagdag ng materyal sa kilya ng supercontinent. Nang magsimulang masira ang Gondwana sa paligid ng 120 milyong taon na ang nakalilipas, ang mga diamante, kasama ang kanilang mga host rock inclusions, ay sumabog sa ibabaw ng Earth sa marahas na mga kaganapan sa bulkan.

Ang mga lokasyon kung saan nangyayari ang mga pagsabog ng bulkan na ito ngayon, tulad ng Brazil at Kanlurang Africa, ay dating bahagi ng supercontinent na Gondwana. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga diamante ay lumipat na may iba't ibang mga fragment ng supercontinent habang ito ay nagkalat. Ang pananaliksik ay nagmumungkahi ng isang bagong paraan ng paglago ng kontinente, kung saan ang medyo batang materyal ay umaakyat sa mga ugat ng sinaunang mga fragment ng kontinental, nagpapalapot at hinang ang mga ito nang magkasama.

Ang nangungunang may-akda ng pag-aaral, si Dr. Karen Smit ng Wits School of Geosciences, ay nagbigay-diin sa kahalagahan ng pananaliksik na ito sa pag-unawa sa ebolusyon at paggalaw ng mga kontinente. Binigyang-diin niya ang mahalagang papel ng mga kontinente para sa pagpapanatili ng buhay sa Earth at binigyang-diin ang koneksyon ng pananaliksik sa pag-unlad ng buhay at mga natatanging katangian ng ating planeta.

Ang pag-aaral na ito ay nagpapakita ng isang groundbreaking na diskarte sa pagsisiyasat sa malalim na plate tectonic na proseso na nauugnay sa supercontinent cycle. Inaasahan ng mga mananaliksik na higit pang isulong ang pananaliksik na ito sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang bagong laboratoryo ng isotope sa Unibersidad ng Witwatersrand sa South Africa. Ito ay magbibigay-daan sa mga pag-aaral sa hinaharap tungkol sa mga pagsasama ng brilyante na maisagawa nang lokal, na magpapalawak ng aming pag-unawa sa kung paano umunlad at hinubog ang mga kontinente sa Earth.

