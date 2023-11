Ang Pagtuklas ng Maagang Mga Bakas ng Avian ay Nagbigay Liwanag sa Sinaunang Migrasyon

By

Ang isang groundbreaking na pagtuklas ng 27 avian footprint sa southern coast ng Australia ay nagbigay ng mahahalagang insight sa maagang ebolusyon ng avian at mga potensyal na pattern ng migratory. Itinayo noong Early Cretaceous noong ang Australia ay konektado pa sa Antarctica, ang mga footprint na ito ay ilan sa mga pinakaluma at pinakatiyak na natukoy na mga track ng ibon sa Southern Hemisphere, na tinatayang nasa pagitan ng 120 at 128 milyong taong gulang.

Hindi tulad ng maraming mga track ng ibon at fossil mula sa panahong ito, na higit na matatagpuan sa Northern Hemisphere, partikular sa Asia, ang pagtuklas na ito ay nagpapakita ng magkakaibang hanay ng mga species ng ibon sa Southern Hemisphere malapit sa South Pole milyun-milyong taon na ang nakalilipas. Hinahamon ng paghahanap na ito ang mga nakaraang pagpapalagay at pinalalawak ang aming pang-unawa sa maagang pamamahagi ng avian.

Ang mga bakas ng paa, na may sukat mula 7 hanggang 14 na sentimetro (2.75 hanggang 5.5 pulgada) ang lapad, ay natuklasan sa Wonthaggi Formation sa paligid ng Melbourne. Ang geological formation na ito ay nagmamarka ng paghihiwalay ng Australia mula sa Antarctica mga 100 milyong taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, ang polar na kapaligiran ay binubuo ng isang rift valley na may tinirintas na mga ilog, nakakaranas ng nagyeyelong temperatura at buwan ng kadiliman sa panahon ng polar na taglamig.

Ang pagkakaroon ng mga avian track na ito sa maraming stratigraphic na antas ay nagmumungkahi ng paulit-ulit na paglitaw ng iba't ibang uri ng ibon, na posibleng nagpapahiwatig ng pana-panahong pagbuo sa panahon ng mga polar summer. Ito ay kapani-paniwala na ang mga riles na ito ay naiwan sa isang migratory ruta, habang ang mga ibon ay tumawid sa rehiyon.

Ang maselan na katangian ng mga buto ng ibon at ang magaan na katangian ng mga ibon mismo ay gumagawa ng kanilang pangangalaga sa fossil record na hindi kapani-paniwalang bihira. Samakatuwid, ang pagtuklas ng mga track na ito ay nagbibigay ng isang pambihirang pagkakataon upang mag-aral at matuto nang higit pa tungkol sa avifauna ng nakaraan.

Ang kahanga-hangang paghahanap na ito ay kasunod ng nakaraang pagtuklas noong 2013, kung saan natagpuan ang dalawang 105-milyong taong gulang na mga track ng ibon sa Eumeralla Formation ng Australia, na nagpapatibay sa posisyon ng Australia bilang isang mahalagang pinagmumulan ng maagang ebidensya ng fossil ng avian.

Habang ang pandemya ng COVID-19 ay nangangailangan ng pagkaantala sa pagsusuri ng mga yapak, ang nangungunang may-akda, si Anthony Martin, ay nakipagsanib-puwersa sa iba pang mga eksperto sa paleontology at geology upang masusing pag-aralan at bigyang-kahulugan ang mga track.

Salamat sa mga pangunguna sa mga siyentipiko tulad ni Martin at ng kanyang mga kasamahan, patuloy kaming nagbubukas ng mahahalagang pahiwatig tungkol sa sinaunang mundo at nagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa maagang ebolusyon at pag-uugali ng mga species ng avian. Ang pagtuklas na ito ay nagdaragdag ng isa pang kabanata sa aming patuloy na kuwento ng avian evolution.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

1. Ilang taon na ang mga avian footprint na natuklasan sa southern Australia?

Ang mga avian footprint na natagpuan sa katimugang baybayin ng Australia ay nagmula pa noong Early Cretaceous period, na tinatayang nasa pagitan ng 120 at 128 million years old.

2. Bakit makabuluhan ang pagtuklas na ito?

Mahalaga ang pagtuklas na ito dahil nagbibigay ito ng mahahalagang insight sa maagang avian evolution at migratory behavior. Hinahamon nito ang mga nakaraang pagpapalagay tungkol sa pamamahagi ng avian sa panahon ng Early Cretaceous at pinalalawak ang ating pang-unawa sa mga species ng ibon sa Southern Hemisphere.

3. Saan natuklasan ang mga bakas ng paa?

Ang mga bakas ng paa ay natagpuan sa Wonthaggi Formation sa timog ng Melbourne, Australia. Ang geological formation na ito ay nagmamarka ng paghihiwalay ng Australia mula sa Antarctica humigit-kumulang 100 milyong taon na ang nakalilipas.

4. Ano ang ibinubunyag ng mga bakas ng paa tungkol sa migratory behavior?

Ang pagkakaroon ng mga yapak na ito sa maraming stratigraphic na antas ay nagmumungkahi ng paulit-ulit na paglitaw ng mga ibon, na posibleng nagpapahiwatig ng pana-panahong pagbuo sa mga polar na tag-init. Ipinahihiwatig nito na maaaring ginamit ng mga ibon ang lugar bilang ruta ng paglilipat.

5. Bakit bihira ang mga fossil ng ibon?

Ang mga fossil ng ibon ay bihira dahil sa maselan na katangian ng mga buto ng ibon at ang magaan na istraktura ng mga ibon mismo. Ang pag-iingat ng kanilang mga labi sa rekord ng fossil ay bihira, na ginagawang ang pagtuklas ng mga yapak na ito ay partikular na mahalaga para sa siyentipikong pag-aaral.