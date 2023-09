Ang mga Bagong Fossil ay Nagpapakita ng Mga Insight sa Kolonisasyon ng Lupain ng Cyanobacteria

By

Ang mga detalyadong 3D na muling pagtatayo ng mga fossil na natuklasan sa Scotland ay nagbibigay ng liwanag sa kung paano nakaapekto ang microbial life sa mga maagang terrestrial ecosystem. Ang mga fossil ay nabibilang sa isang species ng cyanobacteria na tinatawag na Langiella scourfieldii, na umunlad sa mga unang halaman sa lupa mahigit 400 milyong taon na ang nakararaan sa panahon ng Early Devonian. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa iScience, ang mga fossil na ito ang pinakalumang kilalang halimbawa ng Hapalosiphonaceae na pamilya ng cyanobacteria na may kolonisadong lupain.

Ang Cyanobacteria, isang pangkat ng mga sinaunang mikroorganismo, ay may mahalagang papel sa paghubog ng buhay sa Earth. Ang mga ito ay mahusay na dokumentado sa marine rocks, ngunit ang pag-unawa sa kanilang kolonisasyon sa lupa ay isang paksa pa rin ng pag-aaral. Ang cyanobacteria ay matatagpuan sa iba't ibang kapaligiran, kabilang ang mga karagatan, tubig-tabang, mamasa-masa na lupa, at maging ang mga bato sa Antarctica. Nakikibahagi sila sa photosynthesis, katulad ng mga halaman, at kilala sa kanilang malawak na pamumulaklak na nagiging asul-berde ang ibabaw ng tubig.

Sa Maagang Devonian, ginampanan ng cyanobacteria ang parehong mga tungkulin sa ekolohiya tulad ng ginagawa nila ngayon. Mahalaga ang mga ito para sa photosynthesis at nagsilbing mapagkukunan ng pagkain para sa iba pang mga organismo. Ang mga mikroorganismo na ito ay malamang na nagmula sa mga kapaligiran ng tubig-tabang at nagsimulang kolonisahin ang lupain nang maaga sa kanilang kasaysayan, na posibleng makipagkumpitensya sa mga naunang halaman para sa espasyo.

Ang pagtuklas ng mga fossil ng Langiella scourfieldii ay naging posible ng mga modernong 3D microscope. Ang mga fossil na ito, kasama ang mga natagpuan noong 1959, ay nakumpirma na pareho ng mga species. Ang pagkakaroon ng "tunay na sumasanga" sa mga fossil na ito, isang katangian ng pattern ng paglago ng cyanobacteria, ay nagkumpirma ng kanilang presensya sa Early Devonian ecosystem.

Ang Maagang Devonian na tanawin sa Aberdeenshire, kung saan natagpuan ang mga fossil, ay magiging ibang-iba sa hitsura ngayon. Ang Scotland ay matatagpuan malapit sa Equator, na nakakaranas ng tropikal hanggang sub-tropikal na klima. Ang Rhynie Chert, ang fossil site, ay binubuo ng mabuhangin na patag na may mababaw na pool ng tubig-tabang hanggang sa maalat-alat na tubig. Ang aktibidad ng bulkan at mainit na bukal ay ginawa ang lugar na katulad ng modernong Yellowstone National Park. Ang biodiversity sa panahong ito ay pangunahing nakasentro sa mga basa-basa na bato malapit sa mga pool ng tubig, na natatakpan ng mga microbial mat na binubuo ng bacteria, algae, at fungi.

Ang pananaliksik na ito ay nagpapalawak ng aming pag-unawa sa kung paano kinololon ng cyanobacteria ang lupain at nagbibigay-liwanag sa mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng microbial life at maagang terrestrial ecosystem.

