Ang Sinaunang Arkitektural na Teknik ay Nagbigay inspirasyon sa Bagong Diskarte sa Pagpapahusay ng Metal-Organic Framework Performance

Ang mga mananaliksik sa KAUST ay nakabuo ng isang nobelang pamamaraan para sa pag-angkop ng mga nanoscale na bintana sa mga metal-organic na frameworks (MOFs), na kumukuha ng inspirasyon mula sa isang siglong lumang pamamaraan ng arkitektura. Ang mga MOF ay mga porous na materyales na nangangako para sa isang hanay ng mga aplikasyon, kabilang ang gas separation at mga medikal na larangan.

Gumamit ang mga mananaliksik ng molecular version ng architectural technique na kilala bilang "arch-forming centering formwork" para gabayan ang pagbuo ng mga MOF na may paunang natukoy na mga hugis at laki ng window. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa pagsasaayos ng mga bloke ng gusali na tinatawag na supertetrahedra (ST), nagawa ng team na magdisenyo at gumawa ng mga MOF na may iba't ibang laki ng window.

Ang koponan ay bumuo ng centering structure-directing agents (cSDA) upang kontrolin ang pagkakahanay ng ST at bumuo ng mga MOF na may mga bagong hugis at laki ng window. Isang hanay ng mga cSDA ang nagresulta sa maliliit na bintana, habang ang isa pang hanay ay lumikha ng mas malalaking bintana. Ang mga pinasadyang MOF na ito ay nagpakita ng kahanga-hangang pagganap sa oxygen adsorption, na ginagawang angkop ang mga ito para sa mga medikal at aerospace na aplikasyon kung saan ang mataas na kapasidad ng pag-iimbak ng oxygen ay mahalaga.

Bilang karagdagan, ang konsepto ng cSDA ay nag-aalok ng ilang mga pakinabang para sa pagpapahusay ng pagganap ng MOF. Pinapayagan nito ang paghahati ng malalaking bintana sa mas maliliit, na maaaring maging kapaki-pakinabang para sa paghihiwalay ng mga kemikal. Pinapataas din ng diskarte ang panloob na lugar ng ibabaw ng butas, pagpapabuti ng imbakan ng gas at pagpapahusay ng katatagan ng balangkas ng MOF.

Ang pananaliksik na ito ay nagpapakilala ng isang mahusay na diskarte sa reticular chemistry para sa pagbuo ng mga customized na MOF na may mga aplikasyon sa seguridad ng enerhiya at pagpapanatili ng kapaligiran.

Pamagat: Ang Sinaunang Architectural Technique ay Nagbigay inspirasyon sa Bagong Diskarte sa Pagpapahusay ng Metal-Organic Framework Performance

Source: KAUST

Sanggunian:

Mga Kahulugan:

– Nanoscale: Tumutukoy sa sukat ng haba na napakaliit, karaniwang nasa pagkakasunud-sunod ng mga nanometer (nm), na isang bilyong bahagi ng isang metro. Ang mga materyales at sistema sa nanoscale ay nagpapakita ng mga natatanging katangian at pag-uugali.

– Metal-Organic Frameworks (MOFs): Mga buhaghag na materyales na binubuo ng metal-to-organic na mga pakikipag-ugnayan ng ligand na may potensyal na aplikasyon sa paghihiwalay at pag-iimbak ng gas.