Ang Annular Solar Eclipse na Nakuha mula sa International Space Station

Ang astronaut ng NASA na si Jasmin Moghbeli, sakay ng International Space Station (ISS), ay nagdokumento kamakailan ng isang annular solar eclipse. Ang isang annular eclipse ay nangyayari kapag ang Buwan ay hindi ganap na nakakubli sa Araw, nag-iiwan ng isang nakikitang singsing na kilala bilang annulus. Nagbibigay ito sa mga siyentipiko ng isang pambihirang pagkakataon na pag-aralan ang korona ng Araw.

Sa panahon ng eclipse, nakuhanan ni Moghbeli ang isang larawan ng Buwan na dumaraan sa harap ng Araw, na naglalagay ng anino nito, o umbra, at bahagyang nagpapadilim sa isang bahagi ng ibabaw ng Earth. Ang imahe ay kinuha habang ang ISS ay pumailanglang 260 milya sa itaas ng hangganan ng US-Canadian at itinuro patimog patungo sa Texas.

Dumating si Moghbeli sa ISS noong Agosto 27 bilang bahagi ng Crew-7 mission, kasama ang iba pang mga astronaut mula sa European Space Agency (ESA), Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), at Roscosmos. Nakuha niya ang eclipse gamit ang isang natatanging hanay ng mga hamon na partikular sa pagkuha ng mga celestial phenomena mula sa ISS.

Ang ISS ay umiikot sa Earth sa napakabilis na bilis, na nangangailangan ng mga tumpak na kalkulasyon at timing upang tumpak na makuha ang mga kaganapan tulad ng mga solar eclipse. Itinatampok ng mga teknikalidad na ito ang kahalagahan ng dokumentasyong pang-agham mula sa kalawakan, na nagbibigay-daan sa mga mananaliksik na pag-aralan at maunawaan ang pagiging kumplikado ng mga kaganapan sa kalangitan.

Sa pangkalahatan, ang larawan ni Moghbeli ay nagbibigay ng kahanga-hangang tanawin ng annular solar eclipse, na nagpapakita ng kagandahan at pang-agham na kahalagahan ng pagmamasid sa mga celestial phenomena mula sa mataas na posisyon ng International Space Station.

Pinagmumulan:

– International Space Station (ISS): Isang spacecraft sa orbit sa paligid ng Earth na nagsisilbing research laboratory at spaceport para sa internasyonal na pakikipagtulungan sa space exploration.

– NASA: Ang independiyenteng ahensya ng Pederal na Pamahalaan ng Estados Unidos na responsable para sa programa sa kalawakan ng sibilyan at pananaliksik sa aerospace.

– Annular solar eclipse: Isang solar eclipse kung saan hindi ganap na natatakpan ng Buwan ang Araw, na nag-iiwan ng maliwanag na singsing na tinatawag na annulus.

– NASA astronaut na si Jasmin Moghbeli: Isang astronaut na nakunan ang annular solar eclipse mula sa ISS.

– ESA (European Space Agency): Isang intergovernmental na organisasyon na nakatuon sa paggalugad at pag-aaral sa kalawakan.

– JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency): Ang ahensya ng Japan na responsable para sa mga aktibidad sa aerospace, kabilang ang paglulunsad ng satellite at mga advanced na misyon.

– Roscosmos: Ang ahensya ng gobyerno ng Russia na responsable para sa mga aktibidad sa kalawakan, kabilang ang pagbuo at pagpapatakbo ng spacecraft at mga istasyon ng kalawakan.

