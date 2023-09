Ang Bagong Paraan ay Nag-upcycle ng Mga Plastic sa Mga Mahalagang Surfactant na Ginagamit sa Sabon at Detergent

Ang mga mananaliksik mula sa Virginia Tech ay nakabuo ng isang groundbreaking na paraan upang i-upcycle ang mga plastik sa mga mahahalagang kemikal na tinatawag na mga surfactant, na ginagamit sa paggawa ng sabon, detergent, at higit pa. Ang pamamaraang ito ay maaaring magbigay ng isang mapagkakakitaan at pangkalikasan na alternatibo sa tradisyonal na plastic recycling.

Ang susi sa pagtuklas na ito ay nakasalalay sa pagkakatulad ng molekular sa pagitan ng mga polyethylene plastic at fatty acid, na isang kemikal na pasimula sa sabon. Ang parehong mga materyales ay binubuo ng mahabang carbon chain, ngunit ang mga fatty acid ay may karagdagang grupo ng mga atomo sa dulo ng chain. Ang pagbuo sa pagkakatulad na ito, ang mga mananaliksik ay nag-hypothesize na posible na i-convert ang polyethylene sa mga fatty acid at sa huli ay makagawa ng sabon.

Upang masira ang mahabang polyethylene chain sa mas maiikling chain, ang research team ay bumuo ng isang natatanging temperature-gradient thermolysis process. Kasama sa prosesong ito ang pag-init ng plastic sa isang espesyal na gawang reactor sa mataas na temperatura at pagkatapos ay mabilis na pinalamig ito. Pagkatapos ng thermolysis, nakuha ng mga mananaliksik ang "short-chain polyethylene," na kilala rin bilang mga wax.

Ang susunod na hakbang ay pagdaragdag ng ilang higit pang mahahalagang hakbang, kabilang ang saponification, upang gawing sabon ang mga wax. Sa tulong ng mga eksperto na dalubhasa sa computational modeling at economic analysis, ang research team ay pino ang proseso ng upcycling. Ang huling resulta ay ang unang sabon sa mundo na gawa sa mga plastik.

Kapansin-pansin, ang paraan ng pag-upcycling na ito ay maaaring ilapat sa parehong polyethylene at isa pang karaniwang ginagamit na plastik, polypropylene. Ang mga plastik na ito ay matatagpuan sa iba't ibang pang-araw-araw na produkto ng consumer tulad ng packaging, lalagyan ng pagkain, at tela. Ang isang pangunahing bentahe ng pamamaraan ng pag-upcycling na ito ay na maaari nitong sabay na iproseso ang parehong polyethylene at polypropylene, na inaalis ang pangangailangan para sa hiwalay na pag-uuri ng mga plastik na ito.

Higit pa rito, ang pamamaraan ay may mga simpleng kinakailangan: plastik at init. Bagama't kailangan ang mga karagdagang sangkap upang ma-convert ang mga wax sa mga fatty acid at sabon, ang paunang pagbabago ng plastic ay diretso. Dahil dito, ang paraan ng pag-upcycling na ito ay madaling iakma at potensyal na nasusukat para sa mga pang-industriyang aplikasyon.

Ang pananaliksik ay nai-publish sa journal Science at nagpapakita ng isang bagong ruta para sa plastic upcycling nang hindi nangangailangan ng mga kumplikadong pamamaraan o mga nobelang catalyst. Ang makabagong diskarte na ito ay may potensyal na magbigay ng inspirasyon sa hinaharap na mga malikhaing disenyo para sa mga pamamaraan sa pag-upcycling.