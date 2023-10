Broadly Neutralizing Antibodies (bnAbs) at ang kanilang Papel sa HIV-1 Infection

Buod: Ang malawak na pag-neutralize ng mga antibodies (bnAbs) ay isang uri ng antibody na maaaring mag-neutralize sa iba't ibang HIV-1 isolates. Ang pag-unawa kung paano nakikipag-ugnayan ang mga antibodies na ito sa pagkakaiba-iba ng kanilang mga antigenic na target sa mga viral isolates ay napakahalaga. Gumamit ang mga mananaliksik ng hydrogen/deuterium-exchange mass spectrometry (HDX-MS) at quantitative measurements ng antibody binding kinetics upang pag-aralan ang structural at antigenic variation sa V1/V2 apex ng HIV-1 envelope glycoprotein. Natagpuan nila na ang pagkakasunud-sunod ng istruktura sa rehiyong ito ay nakakaapekto sa mga rate at affinity ng asosasyon ng bnAb. Bilang karagdagan, ang mga muling pagtatayo ng cryo-EM ng bnAbs na nakatali sa divergent envelope glycoproteins ay nagsiwalat ng iba't ibang antas ng dynamics ng istruktura. Ipinakita ng mga eksperimento sa HDX-MS na ang bnAbs ay may lubos na nakatutok na binding footprint sa tuktok ng trimer, na iniiwasan ang mga allosteric na pagbabago sa kabuuan ng natitirang istraktura. Ang mga natuklasang ito ay nagpapakita na ang structural dynamics ay gumaganap ng isang papel sa antigenicity, at ang bnAbs ay nakakamit ang kanilang malawak na cross-reactivity sa pamamagitan ng pagbubuklod sa isang lubos na nakatutok na paraan at pagtagumpayan ang mga variable na katangian na matatagpuan sa envelope glycoproteins mula sa magkakaibang mga isolates.

Panimula: Ang HIV-1 envelope glycoprotein (Env) ay ang target para sa pag-neutralize ng mga antibodies at sumasailalim sa mabilis na ebolusyon. Ang pagkakaiba-iba ng istruktura sa Env ay nakakaapekto sa mga pakikipag-ugnayan nito sa mga pangunahing driver ng viral fitness at replication, na nagreresulta sa mga phenotypic na katangian tulad ng neutralization sensitivity at infectivity. Ang mga kamakailang pag-aaral ay nag-ulat ng mga istrukturang may mataas na resolusyon ng Env trimer, ngunit ang mga ito ay kumakatawan sa mga static na ideals at hindi nakukuha ang dynamic na katangian ng Env. Ang pag-unawa sa kung paano nakakamit ng bnAbs ang malawak na cross-reactivity ay nangangailangan ng pagtukoy ng mga natipid na feature at pag-unawa kung paano nila kinakaharap ang mga variable na konteksto.

Mga Paraan at Resulta: Gumamit ang mga mananaliksik ng HDX-MS upang siyasatin ang mga lokal na estruktural at dynamic na pagkakaiba sa isang panel ng mga native-like HIV-1 Env trimer. Natagpuan nila ang makabuluhang pagkakaiba-iba sa pagkakasunud-sunod ng istruktura at katatagan sa mga rehiyon na na-target ng bnAbs. Sinusuri ang isang mas malaking panel ng magkakaibang mga isolates, naobserbahan nila ang dramatikong pagkakaiba-iba sa epitope dynamics sa V1/V2 trimer apex. Ang nagbubuklod na pagsusuri sa kinetics ng apex-targeting bnAb, PGT145, ay nagpakita ng kabaligtaran na ugnayan sa pagitan ng mga rate ng asosasyon at dinamika ng epitope.

Upang maunawaan kung paano nakayanan ng PGT145 ang structural at dynamic na pagkakaiba-iba, ang mga mananaliksik ay nagsagawa ng differential HDX-MS at nakakuha ng mga cryo-EM na istruktura ng PGT145 na nakatali sa Env trimer mula sa dalawang HIV-1 isolates. Natagpuan nila na ang PGT145 ay may mataas na nakatutok na binding footprint sa trimer apex, na walang mga allosteric na pagbabago na naobserbahan sa buong natitirang istraktura. Ang pag-aaral ay nagsiwalat din ng koordinasyon ng conserved glycans sa Env apex sa pamamagitan ng antibody residues na sumasailalim sa somatic hypermutation.

Konklusyon: Itinatampok ng pag-aaral ang kahalagahan ng structural dynamics sa antigenicity at ang kakayahan ng bnAbs na makamit ang malawak na cross-reactivity. Sa pamamagitan ng pagbubuklod sa isang lubos na nakatutok na paraan, iniiwasan ng bnAbs ang mga variable na katangian na matatagpuan sa mga glycoprotein ng sobre mula sa magkakaibang mga isolates. Ang pag-unawa sa interaksyon sa pagitan ng bnAbs at Env variability ay mahalaga para sa pagbuo ng mga epektibong bakuna sa HIV-1 at mga therapeutic na interbensyon.

Pinagmumulan:

– DOI: 10.1038/s41467-020-19035-2