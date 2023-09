Ang Makasaysayang Pagbabago ng Klima ay Ginampanan ng Isang Papel sa Maagang Pagsasama ng Tao

Ang isang bagong pag-aaral na inilathala sa journal Science ay nagpapakita na ang mga pagbabagu-bago sa mga antas ng CO2 sa atmospera at ang mga nagresultang pagbabago sa klima at mga halaman ay mga makabuluhang salik na nakakaimpluwensya kung kailan at kung saan ang mga unang species ng tao ay nag-interbred. Ang mga modernong tao ay may maliit na porsyento ng DNA na minana mula sa ibang hominin species tulad ng Neanderthals at Denisovans.

Ang pag-aaral, na isinagawa ng isang internasyonal na pangkat ng mga eksperto sa klima at paleo-biologist mula sa South Korea at Italy, ay gumamit ng paleo-anthropological na ebidensya, genetic data, at supercomputer simulation ng mga nakaraang klima upang maunawaan ang mga pattern ng interbreeding sa iba't ibang species. Natagpuan nila na ang mga Neanderthal at Denisovan ay may iba't ibang kagustuhan sa kapaligiran. Ang mga Denisovan ay mas mahusay na inangkop sa mga malamig na kapaligiran, tulad ng mga boreal na kagubatan at tundra zone, habang mas gusto ng mga Neanderthal ang mga mapagtimpi na kagubatan at damuhan.

Gumamit ang mga mananaliksik ng mga computer simulation upang pag-aralan ang geographic na overlap ng iba't ibang tirahan na ito sa panahon ng mainit na interglacial na panahon. Nalaman nila na sa mga panahong ito ng magkakapatong, mas maraming pagkakataon para sa mga pagtatagpo at pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga species, na nagdaragdag ng posibilidad ng interbreeding. Ang mga simulation ay nakahanay din sa mga kilalang yugto ng interbreeding na naganap sa paligid ng 78,000 at 120,000 taon na ang nakakaraan.

Upang higit na maunawaan ang klimatiko na mga dahilan ng interbreeding, sinuri ng mga mananaliksik kung paano nagbago ang mga pattern ng vegetation sa Eurasia sa nakalipas na 400,000 taon. Natuklasan nila na ang mataas na antas ng atmospheric CO2 at banayad na interglacial na mga kondisyon ay nagdulot ng pakanlurang pagpapalawak ng mapagtimpi na kagubatan sa gitnang Eurasia, na lumilikha ng dispersal corridors para sa mga Neanderthal sa mga teritoryo ng Denisovan.

Ang isa sa mga hamon na kinaharap ng mga mananaliksik ay ang pagtatantya ng mga ginustong kondisyon ng klima para sa mga Denisovan, dahil may limitadong data na magagamit. Gayunpaman, bumuo sila ng mga bagong tool sa istatistika upang isaalang-alang ang mga kilalang ugnayan ng ninuno sa mga species ng tao, na nagpapahintulot sa kanila na matantya ang mga potensyal na tirahan ng Denisovan. Nakakagulat, ang pagsusuri ay nagpahiwatig na ang hilagang Europa ay maaaring isang angkop na kapaligiran para sa mga Denisovan, bilang karagdagan sa Russia at China.

Ang pag-aaral na ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa kaugnayan sa pagitan ng pagbabago ng klima, pagbabago ng tirahan, at pagkakaiba-iba ng genetic ng tao. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga makasaysayang pattern na ito, higit pang masisiyasat ng mga mananaliksik ang mga genetic na bakas ng interbreeding sa iba't ibang populasyon at magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa ating ibinahaging ninuno.

Sanggunian:

“Climate shifts orchestrated hominin interbreeding events across Eurasia” nina Jiaoyang Ruan, Axel Timmermann, Pasquale Raia, Kyung-Sook Yun, Elke Zeller, Alessandro Mondanaro, Mirko Di Febbraro, Danielle Lemmon, Silvia Castiglione, at Marina Melchionna, 10 August 2023 .

DOI: 10.1126/science.add4459