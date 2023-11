Robotic Chemist: Pag-unlock ng Oxygen Production mula sa Martian Dirt

Habang ang mga posibilidad ng mga robot at artificial intelligence ay patuloy na muling tinutukoy ang mga hangganan ng paggalugad ng tao, ang isang pambihirang tagumpay sa produksyon ng oxygen ay nagdala sa amin ng isang hakbang na mas malapit sa pagpapanatili ng buhay sa ibang mga planeta. Ang isang pangkat ng mga mananaliksik sa Unibersidad ng Agham at Teknolohiya ng Tsina ay nakabuo ng isang artificially intelligent na robot chemist na may kakayahang kumuha ng oxygen mula sa mga materyales sa Martian.

Habang ang ideya ng paggamit ng mga lokal na mapagkukunan para sa mga misyon sa kalawakan ay nakakuha ng traksyon sa mga nakaraang taon, ang kakayahang gumawa ng mahahalagang mapagkukunan tulad ng oxygen sa site ay makabuluhang bawasan ang logistical na mga hamon ng mga hinaharap na misyon. Ang robot, na kahawig ng isang malaking kahon na may robotic arm, ay binigyan ng mga Martian meteorites at mga komposisyon na ginagaya ang ibabaw ng Martian. Sa kaunting pakikipag-ugnayan ng tao, ang chemist na pinapagana ng AI ay gumamit ng acid at alkali upang masira ang Martian ore at suriin ang komposisyon nito.

Tulad ng isang master chef na nagtatrabaho sa limitadong mga sangkap, pagkatapos ay hinanap ng robot chemist ang nakakagulat na 3.7 milyong posibleng kumbinasyon upang mahanap ang pinakamainam na katalista para sa isang oxygen-evolution reaction. Ang katalista na ito ay maglalabas ng oxygen mula sa tubig, isang mahalagang elemento para sa kaligtasan ng tao. Ang buong proseso, mula sa paghahanda ng materyal ng Martian hanggang sa pagsubok at pag-synthesize ng pinakamainam na formula, ay nakumpleto ng awtonomiya ng robotic chemist.

Sa kanilang pag-aaral na inilathala sa journal Nature Synthesis, tinatantya ng koponan na ang isang solong metro kuwadrado ng dumi ng Martian ay maaaring makagawa ng humigit-kumulang 60 gramo ng oxygen kada oras gamit ang kanilang robot chemist. Ang bagong development na ito ay umaakma sa Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) ng NASA, na matagumpay na nakagawa ng oxygen mula sa Martian air sakay ng Perseverance rover.

Ang mga implikasyon ng pambihirang tagumpay na ito ay lumampas sa paggawa ng oxygen. Ang robotic chemist system ay may potensyal na i-unlock ang paglikha ng iba't ibang mga catalyst at compound gamit ang mga lokal na magagamit na mapagkukunan. Ang kakayahang makahanap ng isang kemikal na landas patungo sa anumang target na tambalan ay hindi lamang nag-aalok ng mga solusyon para sa pagpapanatili ng buhay ng tao sa Mars ngunit itinutulak ang mga hangganan ng kemikal na synthesis sa malayo at limitadong mapagkukunan na kapaligiran.

Habang ang konsepto ng artificially intelligent robotic chemists na nag-a-unlock ng mga lihim ng extraterrestrial resources ay naglalapit sa atin sa pagiging isang multi-planetary species, hindi natin maaaring balewalain ang mga babala na kuwento na naka-embed sa science fiction. Habang sinisimulan natin ang kapana-panabik na paglalakbay na ito, dapat tayong manatiling mapagbantay at tiyaking mapanatili ng ating mga robotic companion ang kanilang tungkulin bilang mga matulunging katulong sa halip na talikuran tayo.

Mga Madalas Itanong

Bakit mahalaga ang kakayahang gumawa ng oxygen sa Mars?

Ang paggawa ng oxygen sa Mars ay mag-aalis ng pangangailangan na dalhin ito mula sa Earth, na binabawasan ang gastos at logistical na mga hamon ng mga misyon ng tao sa planeta. Magbibigay din ito ng mahalagang mapagkukunan para sa pagpapanatili ng presensya ng tao sa Mars sa pamamagitan ng pagpapagana ng makahinga na hangin at potensyal na magsisilbing propellant para sa mga rocket.

Paano kinukuha ng robotic chemist ang oxygen mula sa dumi ng Martian?

Sinusuri ng robot chemist ang Martian ore upang matukoy ang komposisyon nito at pagkatapos ay naghahanap ng isang katalista na maaaring mag-trigger ng reaksyon ng oxygen-evolution mula sa tubig. Sa pamamagitan ng pagsira sa dumi ng Martian at paggamit ng mga lokal na mapagkukunan, ang robot ay awtomatikong gumagawa ng oxygen.

Ano ang mga implikasyon ng mga kakayahan ng robotic chemist?

Bilang karagdagan sa produksyon ng oxygen, ang kakayahan ng robotic chemist na humanap ng mga chemical path at lumikha ng iba't ibang compound gamit ang mga lokal na mapagkukunan ay nagbubukas ng mga pagkakataon para sa chemical synthesis sa remote at resource-limited na kapaligiran. Maaari nitong baguhin ang paraan ng paglapit natin sa paggamit ng mapagkukunan sa paggalugad sa kalawakan.

Anong iba pang mga eksperimento ang isinasagawa upang makagawa ng oxygen sa Mars?

Ang tagumpay ng robotic chemist ay kinukumpleto ng Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) ng NASA, na matagumpay na nakagawa ng oxygen mula sa hangin ng Martian. Ang mga pagsulong na ito sa mga tool sa paggawa ng oxygen ay nakakatulong sa aming pag-unawa sa paggamit ng mapagkukunan sa Mars at nagbibigay daan para sa hinaharap na mga misyon ng tao sa Red Planet.