Bakit Ang Mitochondrial DNA ay Ipinasa mula sa mga Ina

Ang isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa Nature Genetics ay nagbigay liwanag sa dahilan kung bakit ang mitochondrial DNA (mtDNA) ay pangunahing ipinasa mula sa mga ina hanggang sa kanilang mga supling. Ang mitochondria, na kilala bilang mga powerhouse ng mga cell, ay gumagawa ng enerhiya na kailangan para sa mga cellular function. Ang organelle na ito ay ganap na ginawa mula sa genetic recipe na matatagpuan sa DNA ng isang ina, habang ang mtDNA ng isang ama ay walang papel.

Ang pananaliksik na isinagawa sa mga selula ng tamud ng tao ay walang nakitang buo na mtDNA bago ang pagpapabunga, na nagpapahiwatig na ang lalaki na mtDNA ay wala sa loob ng mitochondria. Napagpasyahan ng mga may-akda ng pag-aaral na ang spermatozoa ng tao ay walang mtDNA at ang mitochondrial genome ay kadalasang minana mula sa ina sa mga mammal.

Ang isang posibleng paliwanag para sa hindi pangkaraniwang bagay na ito ay ang mas mataas na mutation rate ng mitochondrial genome kumpara sa nuclear genome. Sa panahon ng paghahati ng cell, ang mitochondria ay random na ipinamamahagi sa mga cell ng anak na babae, na maaaring humantong sa ilang mga cell na tumatanggap ng hindi sapat na mitochondria. Maaari itong magresulta sa pagtaas ng mga mutasyon at paghahati sa mtDNA. Ang mga sperm cell ay may limitadong habang-buhay at dapat kumonsumo ng malaking halaga ng enerhiya upang maabot ang isang itlog para sa pagpapabunga. Ang pagkakaroon ng mtDNA sa mga selula ng tamud ay maaaring makaipon ng mga mutasyon dahil sa kanilang mabilis na pagkonsumo ng enerhiya.

Sa kaibahan, ang mga selula ng itlog ay hindi umaasa sa kanilang sariling mitochondria para sa enerhiya. Nakakakuha sila ng enerhiya mula sa mga kalapit na selula, na nagpapahintulot sa kanila na mapanatili ang malusog na mtDNA upang maipasa sa mga susunod na henerasyon. Ipinapaliwanag nito kung bakit laganap ang maternal inheritance ng mtDNA.

Habang ang pag-aaral na ito ay nagbibigay ng mga insight sa maternal inheritance ng mtDNA, hindi nito ipinapaliwanag ang mga bihirang kaso kung saan ang paghahatid ng mtDNA ay lumilitaw na nagmula sa parehong mga magulang. Gayunpaman, ang mga natuklasan na ito ay maaaring makatulong sa pag-unawa sa mga sakit sa pagkamayabong na maaaring maipasa sa pamamagitan ng mga itlog o tamud. Higit pa rito, ang mga kamakailang pagsulong sa mitochondrial replacement therapy ay nagbigay-daan para sa pagsilang ng mga bata na may DNA mula sa tatlong magkakaibang tao, na itinatampok ang potensyal para sa mga naka-target na mutasyon at genetic na sakit. Sa kabila ng mahalagang papel ng mtDNA sa buhay, marami pa rin ang dapat matutunan tungkol sa mga pinagmulan at tungkulin nito.

