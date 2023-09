AlphaMissense: Isang Novel AI Model para sa Paghula ng Mga Variant ng Missense

Ang mga mananaliksik ay nakabuo ng isang groundbreaking na modelo ng AI na tinatawag na AlphaMissense, na tumpak na hinuhulaan at nailalarawan ang pathogenicity ng mga variant ng missense sa buong proteome ng tao sa isang antas ng pagpapalit ng amino acid. Ang modelong ito ay isang adaptasyon ng napakatumpak na modelo ng pagbubuo ng protina, ang AlphaFold (AF), na may karagdagang mga pagbabago sa arkitektura.

Ang mga variant ng missense ay mga genetic na pagbabago na nakakaapekto sa mga protina sa pamamagitan ng pagbabago sa pagkakasunud-sunod ng amino acid. Bagama't maliit na porsyento lamang ng mga variant na ito ang nauuri bilang pathogenic o benign, ang tumpak na paghula ng kanilang mga function ay mahalaga para sa pag-unawa sa mga sakit at pagbuo ng mga naka-target na therapy. Gayunpaman, ang mga umiiral na predictive na modelo ay may mga limitasyon na humahadlang sa kanilang pagiging epektibo sa tiyak na pagtukoy sa kahalagahan ng mga variant na ito.

Napagtagumpayan ng AlphaMissense ang mga hamong ito sa pamamagitan ng pagsasama ng kakayahan ng AlphaFold na maunawaan ang maramihang pagkakahanay ng pagkakasunud-sunod (MSAs) at matutunan ang mga hadlang sa ebolusyon mula sa mga kaugnay na pagkakasunud-sunod. Ang modelo ay sinanay na may mahinang mga label, gaya ng mga benign na variant at hypothetical na pathogenic na variant, upang mabawasan ang mga bias ng curation ng tao. Nahihigitan nito ang mga kasalukuyang modelong sinanay sa mga klinikal na database at nagpapakita ng mga makabuluhang pagpapabuti sa paghula ng pathogenicity sa loob ng mga partikular na gene na nauugnay sa sakit.

Ang isa sa mga kapansin-pansing tampok ng AlphaMissense ay ang kakayahang makuha ang mga pagkakaiba sa epekto ng mga indibidwal na variant sa loob ng mga domain na pinigilan ng ebolusyon. Isinasaalang-alang din ng modelo ang istruktura ng protina at mga pamamahagi ng amino acid, na gumagawa ng mga hula na pare-pareho sa mga kilalang biological na prinsipyo.

Upang mapatunayan ang katumpakan ng AlphaMissense, nagsagawa ang mga mananaliksik ng malawak na pagsubok sa mga variant ng missense mula sa database ng ClinVar. Nakamit ng modelo ang isang mataas na lugar sa ilalim ng receiver operator curve (auROC) at nagpakita ng mahusay na pagganap kumpara sa iba pang mga modelo.

Ang paglabas ng AlphaMissense ay nagbibigay ng napakahalagang mapagkukunan para sa komunidad ng pananaliksik, kabilang ang mga hula sa variant ng missense, mga hula sa pathogenicity sa antas ng gene, at mga hula para sa lahat ng posibleng variant ng missense at mga pagpapalit ng amino acid. Ang mga mapagkukunang ito ay magpapadali sa mga karagdagang pagsisiyasat sa functional na kahalagahan ng mga variant ng missense at mag-aambag sa mga pagsulong sa genetic na pananaliksik.

Sa pangkalahatan, ang AlphaMissense ay kumakatawan sa isang makabuluhang tagumpay sa paghula ng mga epekto ng variant ng missense at may potensyal na pahusayin ang aming pag-unawa sa mga genetic na sakit at pagbutihin ang mga klinikal na diagnostic at therapy.

