Ang Cryovolcanic Comet na Patungo sa Earth: 12P/Pons-Brooks

Isang napakalaking cryovolcanic comet na kilala bilang 12P/Pons-Brooks ang kasalukuyang patungo sa Earth. Ang kometa na ito, tatlong beses ang laki ng Mount Everest, kamakailan ay sumabog noong Oktubre 5, na minarkahan ang pangalawang pagsabog nito sa nakalipas na apat na buwan.

Ang natatangi sa kometa na ito ay ang komposisyon nito. Ayon sa Dailymail, ang 12P/Pons-Brooks ay binubuo ng yelo, alikabok, at mga gas, na lumilikha ng hindi pangkaraniwang bagay na katulad ng carbonation sa isang mabula na bote ng inumin. Ang solid nucleus ng kometa ay tinatayang may diameter na 18.6 milya (30 km), at kapag pinainit ng araw, ang presyon ay nabubuo sa loob hanggang sa mangyari ang pagsabog, na naglalabas ng mga nagyeyelong debris sa pamamagitan ng mga bali sa shell ng nucleus.

Sa pinakahuling pagsabog, napansin ng mga nagmamasid na ang coma, ang ulap ng gas na nakapalibot sa nucleus, ay tila may "mga sungay." Ang eksaktong dahilan para sa hugis sungay na ito ay hindi pa rin alam, ngunit naniniwala ang mga eksperto na maaaring ito ay dahil sa kakaibang hugis ng cryovolcanic vent at ilang uri ng pagbara na nagiging sanhi ng pag-alis ng materyal sa isang kakaibang pattern ng daloy. Inihambing pa nga ng ilan ang hitsura ng kometa sa Millennium Falcon spacecraft mula sa Star Wars.

Sa kabila ng nakakatakot na trajectory at hugis nito, walang agarang banta ng "malalim na epekto" mula sa 12P/Pons-Brooks. Ang kometa ay hindi makikita ng mata hanggang sa dumaan ito malapit sa Earth sa 2024, at hindi ito babalik sa ating paligid hanggang 2095. Gayunpaman, kung ang kometa ay patuloy na sumasabog, maaari itong makaakit ng higit na pansin sa mga darating na taon.

Ang 12P/Pons-Brooks ay isa sa 20 kilalang kometa na may mga aktibong ice volcanoes, at una itong nakilala ni Jean-Louis Pons noong Hulyo 1812.

