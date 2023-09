Mga Larawan ng Salamin: Pinagmamasdan ng mga Mananaliksik si Alice Ring sa Lab

Naobserbahan ng mga mananaliksik sa US at Finland ang pag-ring ni Alice sa laboratoryo sa unang pagkakataon. Ang Alice rings ay parang singsing na vortices na nag-flip sa mga singil ng anumang monopole na dumadaan sa kanila, na inspirasyon ng parang salamin na portal sa nobela ni Lewis Carroll na "Through the Looking-Glass." Gumamit ang eksperimento ng mga ultracold atoms at maaaring magbigay ng mga insight sa mga pangunahing proseso sa particle physics at cosmology.

Ang pagtuklas ng koponan ay pinagsama ang dalawang linya ng pananaliksik na lumitaw humigit-kumulang 35 taon na ang nakalilipas. Ang isang linya ng pananaliksik ay nagsasangkot ng mga cosmic string, na mga hypothetical na 1D na depekto sa spacetime. Ang mga string na ito ay maaaring magkaroon ng malalim na implikasyon para sa kosmolohiya, dahil maaari nilang gawing antimatter ang bagay. Kung umiiral ang mga cosmic string, makikilala sila bilang mga Alice string.

Ang ikalawang linya ng pananaliksik ay nakatuon sa mga monopole, na mga isahan na punto ng singil sa espasyo. Ang mga monopole at string ay maaaring magdala ng conserved topological charges, na maaaring magnetic, electric, o quark color charges. Noong dekada 1980, napagtanto ng mga mananaliksik na ang mga monopole ay maaaring maging deformed sa isang istraktura na tulad ng loop na tinatawag na isang singsing na Alice kapag naobserbahan nang malapitan.

Ang isang nakakaintriga na katangian ng isang Alice ring ay kung ang isa pang monopole ay dumaan sa gitna nito, ang monopole ay magiging isang antiparticle. Ito ay nagpapahiwatig ng isang mirrored universe kung saan ang antimatter ay nangingibabaw sa matter.

Noong 2015, naganap ang isang pambihirang tagumpay nang gumawa ang mga mananaliksik ng monopole sa isang Bose-Einstein condensate, isang gas ng rubidium atoms ang lumamig malapit sa absolute zero. Pinagsama ng pinakabagong pag-aaral ang mga pang-eksperimentong diskarte sa mga pamamaraan ng simulation upang obserbahan ang ebolusyon ng oras ng mga monopole sa isang condensate. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga monopole ay nabubulok sa mga singsing ng Alice, at nagawa nilang direktang obserbahan ang ilang mga tampok ng mga singsing ng Alice habang umuunlad ang monopole.

Ang mga natuklasan na ito ay may mga implikasyon para sa aming pag-unawa sa mga quantum fluid, na nagmumungkahi na ang mga istruktura na nagko-convert ng bagay sa antimatter ay maaaring kusang lumabas sa ilalim ng mga partikular na kundisyon. Inaasahan ng mga mananaliksik na ang kanilang eksperimento ay maaaring mag-alok ng isang mahalagang plataporma para sa paggalugad ng mga pangunahing proseso sa uniberso.

Pinagmulan: Nature Communications

Kahulugan:

– Tumutunog si Alice: parang singsing na mga puyo ng tubig na pumipihit sa mga singil ng mga monopole na dumadaan sa kanila, na inspirasyon ng parang salamin na portal sa “Through the Looking-Glass”

– Monopoles: isahan na mga punto ng singil sa kalawakan

– Cosmic string: hypothetical 1D defects sa spacetime na may potensyal na malalim na implikasyon para sa cosmology

Pinagmulan: Nature Communications