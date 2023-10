Magnetic Algae Robots: Isang Sustainable Solution sa Plastic Polusyon

Ang plastik na polusyon ay naging isang mahigpit na isyu sa kapaligiran, kasama ang malawakang paggamit nito na humahantong sa malaking dami ng mga basurang plastik sa mga kapaligiran sa tubig. Ang mga plastik na ito ay nahahati sa microplastics at nanoplastics, na natutunaw ng mga aquatic organism at maaaring magdulot ng banta sa kanilang kalusugan at ecosystem. Upang malutas ang problemang ito, ang mga mananaliksik sa Central European Institute of Technology (CEITEC) sa Brno University of Technology ay nakabuo ng mga magnetic algae robot.

Pinalamutian ng team sa CEITEC ang mga green algae cells na may maliliit na particle ng magnetite, na lumilikha ng mga magnetic algae robot na maaaring kontrolin upang salain ang pinakamahirap na plastik mula sa tubig. Sa pamamagitan ng paggamit ng panlabas na magnetic field, ang mga micro/nano-sized na particle na ito ay umaakit at kumukuha ng microplastics at nanoplastics. Ang mga algae cell ay biodegradable, madaling i-mass produce, at cost-effective, na ginagawa itong perpektong materyal para likhain ang maliliit na robot na ito.

Ang mga paunang pagsusuri ay nagpakita ng magagandang resulta. Matagumpay na nakuha ng mga magnetic algae robot ang parehong microplastics at nanoplastics na may mataas na kahusayan sa pag-alis. Kahit na pagkatapos ng maraming mga cycle ng paghuhugas ng mga nakuhang plastik, napanatili ng mga robot ang kanilang pagiging epektibo. Maaari silang i-recycle para sa karagdagang paggamit sa pamamagitan lamang ng pagdaragdag ng isang sariwang amerikana ng magnetite.

Habang ang pag-aaral ay nasa paunang yugto pa lamang, naniniwala ang mga mananaliksik na ang mga magnetic algae robot na ito ay posibleng magamit sa mga kapaligiran ng tubig-alat nang walang anumang epekto sa kanilang paggalaw. Gayunpaman, ang mga karagdagang pag-aaral ay kinakailangan upang maunawaan ang biodegradability at pangmatagalang epekto sa kapaligiran ng mga nanoparticle na ito at matiyak na hindi sila humantong sa anumang mga isyu sa toxicity.

Sa pangkalahatan, ang pagbuo ng mga magnetic algae robot ay nag-aalok ng isang napapanatiling solusyon upang matugunan ang polusyon ng plastik sa mga kapaligiran sa tubig. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga eco-friendly na materyales at magnetic control, ang maliliit na janitor na ito ay maaaring epektibong mag-alis ng microplastics at nanoplastics, na binabawasan ang pinsala nito sa marine life at ecosystem.

FAQ

Paano tinatanggal ng mga magnetic algae robot ang microplastics at nanoplastics?

Ang mga magnetic algae robot ay mga micro/nano-sized na particle na ginawa sa pamamagitan ng pagdekorasyon ng mga green algae cells na may magnetite nanoparticle. Ang mga algae cell na ito ay umaakit ng microplastics at nanoplastics dahil sa kanilang negatibong electrostatic charge, na epektibong kumukuha at nag-aalis ng mga ito mula sa tubig.

Maaari bang i-recycle ang mga magnetic algae robot?

Oo, ang mga magnetic algae robot ay maaaring i-recycle. Pagkatapos makuha ang mga plastik, maaaring hugasan ang mga robot upang alisin ang mga pollutant. Kahit na ang isang maliit na halaga ng magnetite coating ay maaaring maalis, ang mga robot ay nagpapanatili ng kanilang kahusayan sa pagkuha kahit na pagkatapos ng maraming mga cycle ng paghuhugas. Pagkatapos ay maaari silang lagyan ng sariwang magnetite at muling magamit.

Ang mga magnetic algae robot ba ay environment friendly?

Oo, ang mga magnetic algae robot ay environment friendly. Ang mga selulang algae na ginamit upang likhain ang mga robot na ito ay nabubulok at madaling makagawa ng masa. Bilang karagdagan, ang magnetite nanoparticle ay itinuturing na biocompatible at madaling makolekta sa pagtatapos ng proseso, na tinitiyak na walang mga particle na natitira upang mahawahan ang tubig.

[Orihinal na Artikulo](https://www.ncbiotech.org/news/2022/researchers-develop-biodegradable-magnetic-algae-robots-remove-microplastics)