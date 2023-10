Ang Suprime-Cam ng Subaru Telescope ay Tumutulong sa Mga Mananaliksik na Pag-aralan ang Cosmic Ray Particle

By

Ang isang pangkat ng mga mananaliksik mula sa National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ) at Osaka Metropolitan University (OMU) ay nakahanap ng isang nobelang aplikasyon para sa mga cosmic ray particle. Karaniwang itinuturing na pinagmumulan ng pagkabigo para sa mga astronomo dahil sa kanilang panghihimasok sa mga imahe ng teleskopyo, ang mga particle na ito ay ginagamit na ngayon para sa isang bagong layunin. Ginamit ng mga mananaliksik ang Subaru Prime Focus Camera (Suprime-Cam) na naka-mount sa Subaru Telescope sa Hawaii upang obserbahan ang mga cosmic-ray air shower na may hindi pa nagagawang katumpakan. Ang pamamaraang ito ng tagumpay ay maaaring humantong sa isang mas mahusay na pag-unawa sa mga pinaka-energetic na particle ng Uniberso.

Pinangunahan ni Associate Professor Toshihiro Fujii mula sa OMU at nagtapos na estudyante na si Fraser Bradfield mula rin sa OMU, ang koponan ay nakipagtulungan sa mga mananaliksik mula sa iba't ibang institusyon kabilang ang NAOJ, Hosei University, SOKENDAI, at Lawrence Berkeley National Laboratory. Ang Subaru Telescope, na nilagyan ng Suprime-Cam, ay idinisenyo para sa optical astronomy. Nakatuon ang mga mananaliksik sa "ingay" na dulot ng mga cosmic ray, na karaniwang tinatanggal bilang interference sa panahon ng pagproseso ng data. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa libu-libong larawang nakunan ng Suprime-Cam, natukoy ng koponan ang 13 mga larawang may malawak na pagbuhos ng hangin, na nailalarawan ng mas malaki kaysa sa normal na mga particle track.

Ang mga natuklasan ng pag-aaral ay may makabuluhang implikasyon para sa astronomiya, lalo na sa pag-aaral ng mga kakaibang particle. Ang mga tradisyunal na pamamaraan ng pagmamasid ay nagpupumilit na makilala ang mga uri ng mga particle sa malawak na air shower, ngunit ang pamamaraan ng koponan ay may potensyal na matukoy ang likas na katangian ng mga indibidwal na particle. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng diskarteng ito sa mga kumbensiyonal na diskarte, umaasa ang mga mananaliksik na makakuha ng higit pang mga insight sa malawak na air shower, maghanap ng madilim na bagay, at tuklasin ang iba pang mga kakaibang particle. Ang mga resulta ng pananaliksik ay na-publish sa Scientific Reports noong ika-12 ng Oktubre, 2023.

Ang groundbreaking na pananaliksik na ito ay nagbibigay daan para sa isang mas malalim na pag-unawa sa mga cosmic ray particle at ang kanilang papel sa Uniberso. Sa pamamagitan ng paggamit sa mga kakayahan ng Subaru Telescope's Suprime-Cam, maaari na ngayong pag-aralan ng mga siyentipiko ang mga masiglang particle na ito nang may walang katulad na katumpakan, na nagbibigay-liwanag sa mga misteryo ng ating Uniberso.

