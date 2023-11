Natuklasan ng Bagong AI Robot Chemist Kung Paano Gumawa ng Oxygen sa Mars

Isang makabagong AI-powered robot chemist na binuo ng mga Chinese scientist ang nakagawa ng isang groundbreaking na pagtuklas na maaaring makatulong sa pagpapanatili ng buhay ng tao sa Mars. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga meteorite ng Martian, natukoy ng robot chemist ang mga materyales na maaaring magbuwag ng mga molekula ng tubig sa oxygen at hydrogen. Ang makabuluhang paghahanap na ito, na ibinahagi sa journal Nature Synthesis, ay nagdadala sa amin ng isang hakbang na mas malapit sa posibilidad na magtatag ng isang pabrika ng oxygen sa Mars.

Hindi tulad ng mga mananaliksik ng tao na kukuha ng humigit-kumulang 2,000 taon upang matuklasan ang tagumpay na ito, natapos ng AI robot chemist ang gawain sa loob ng wala pang 5 oras gamit ang kumbinasyon ng acid at alkali upang matunaw at maghiwalay ng meteorite na materyal. Ang mahusay na prosesong ito ay nagpapakita ng bentahe ng paggamit ng teknolohiya ng AI sa siyentipikong pananaliksik.

Inilarawan ni Dr. Jun Jiang, ang nangungunang may-akda ng pag-aaral mula sa Unibersidad ng Agham at Teknolohiya ng Tsina, ang robot chemist bilang may "chemistry brain." Nilagyan ng instrumentong nakabatay sa laser na tinatawag na Libs, sinusuri muna ng robot chemist ang kemikal na komposisyon ng mga Martian ores. Pagkatapos ay gumagamit ito ng built-in na workstation upang subukan ang resultang metal compound, na nagpapadala ng nakolektang data sa computational AI na "utak" nito para sa pagproseso.

Ang isa sa mga pinaka-kahanga-hangang aspeto ng pagtuklas na ito ay ang nasubok na materyal ng catalyst ay napatunayang patuloy na gumagawa ng oxygen sa nagyeyelong temperatura na -37°C (-34.6°F), na siyang karaniwang temperatura sa Mars. Sa 15 oras lamang ng solar irradiation, ang AI chemist ay makakabuo ng sapat na konsentrasyon ng oxygen para sa kaligtasan ng tao.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

Paano natuklasan ng AI robot chemist ang mga materyales na maaaring magbuwag ng tubig sa oxygen at hydrogen?

Sinuri ng AI robot chemist ang mga meteorite ng Martian at gumamit ng kumbinasyon ng acid at alkali upang matunaw at paghiwalayin ang materyal na meteorite. Sa pamamagitan ng prosesong ito, natuklasan nito ang isang chemical compound na may kakayahang mag-decomposing ng tubig na matatagpuan sa mga deposito ng yelo sa Mars.

Gaano katagal ang robot chemist upang makumpleto ang gawain?

Nakumpleto ng robot chemist ang proseso ng agnas ng tubig sa loob ng wala pang 5 oras. Sa paghahambing, aabutin ng humigit-kumulang 2,000 taon ang isang mananaliksik ng tao upang makamit ang parehong resulta.

Sa anong temperatura nasubok ang materyal ng catalyst?

Ang materyal ng catalyst ay sinubukan sa isang nagyeyelong temperatura na -37°C (-34.6°F), na siyang karaniwang temperatura sa Mars.

Makakagawa ba ng sapat na oxygen ang AI robot chemist para sa kaligtasan ng tao?

Oo, sa 15 oras lamang ng solar irradiation, ang AI chemist ay makakabuo ng sapat na konsentrasyon ng oxygen na kailangan para sa kaligtasan ng tao sa Mars.

Pinagmumulan:

– Orihinal na Artikulo: [LabRoots](https://www.labroots.com/trending/space/24690/ai-robot-chemist-discover-water-decomposes-oxygen-mars)

– Artikulo sa Journal: [Nature Synthesis](https://www.nature.com/articles/s41598-021-95292-0)