Maaaring Baguhin ng AI-Powered Video Analysis ang Pananaliksik sa Gawi ng Ibon

Isang computing science student sa University of Alberta ang gumagamit ng artificial intelligence (AI) para mapahusay ang pagsusuri ng mga research video na nag-aaral sa gawi ng mga red-winged blackbird at kanilang mga pugad. Ang pagsusuri ng video ay mahalaga para sa pag-unawa sa mga epekto ng parasitismo sa pag-uugali ng ibon. Ang kasalukuyang paraan ng pagtukoy ng mga partikular na ibon at ang kanilang mga aksyon ay nangangailangan ng manu-manong pagsusuri sa mga oras ng video footage at pakikinig para sa kanilang natatanging mga tawag. Ang prosesong ito ay tumatagal ng oras at nangangailangan ng kadalubhasaan sa biology ng ibon.

Gayunpaman, ang pagtatasa ng video na pinapagana ng AI ay may potensyal na baguhin ang pagsasaliksik sa gawi ng ibon sa pamamagitan ng pag-automate ng pagtuklas ng mga indibidwal na ibon at ng kanilang mga aktibidad. Si Priscilla Adebanji, ang mag-aaral na nagtrabaho sa proyektong ito, ay gumamit ng mga tool sa computer vision at motion detection algorithm upang pinuhin ang hilaw na footage at matukoy ang eksaktong oras na binibisita ng mga ibon ang kanilang mga pugad upang pakainin ang kanilang mga sisiw, gayundin kung sila ay papasok o aalis. Ang automation na ito ay makabuluhang binabawasan ang oras na kinakailangan upang suriin ang mga video, na ginagawang mas mahusay ang proseso ng pangongolekta ng data.

Ang software na binuo ng Adebanji ay nangangailangan pa rin ng karagdagang pagpipino, ngunit ang potensyal nito ay nangangako. Hindi lamang ito makakatipid ng oras at pagsisikap sa pagkolekta ng data para sa mga layunin ng pananaliksik ngunit mayroon ding mas malawak na aplikasyon sa larangan ng biology ng hayop. Ang teknolohiya ay maaaring ilapat sa iba't ibang mga species at proyekto, pagpapalawak ng mga kakayahan sa pananaliksik sa ekolohiya.

Kasama sa hinaharap na gawain sa programa ang pagsusuri sa tagal ng mga pagbisita ng ibon sa kanilang mga pugad at pagtukoy ng kasarian sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga tawag sa ibon. Bukod pa rito, plano ng mga mananaliksik na tuklasin ang kakayahang magamit ng teknolohiyang ito sa iba pang mga hayop, tulad ng mga daga.

Ang proyektong ito ay nagpapakita ng mga hamon at pagkakataon sa larangan ng computer vision at AI. Sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa mga totoong sitwasyon sa mundo at hindi alam na mga kadahilanan, ang mga mananaliksik ay nakabuo ng mga makabagong solusyon na maaaring ilapat sa isang hanay ng mga application, kabilang ang mga self-driving na sasakyan at drone.

Sa pangkalahatan, ang paggamit ng pagsusuri ng video na pinapagana ng AI sa pananaliksik sa gawi ng ibon ay may potensyal na i-streamline ang mga proseso ng pagkolekta ng data at isulong ang mga kakayahan sa pagsasaliksik sa ekolohiya. Ang proyektong ito ay nagbukas ng mga bagong pagkakataon para sa kasangkot na mag-aaral, na nagdulot ng interes sa isang karera sa AI at nagbibigay ng real-world na aplikasyon para sa kanilang kaalaman.

Pinagmulan: Unibersidad ng Alberta