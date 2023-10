Natuklasan ng mga Agronomist ang Hormone Therapy at Maaaring Protektahan ng Zeolite ang mga Halaman mula sa Mabibigat na Metal

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng mga agronomist sa RUDN University ay nagsiwalat na ang hormone melatonin at ang mineral zeolite ay maaaring makatulong sa pagpapagaan ng mga mapanganib na epekto ng mabibigat na metal sa mga halaman. Natuklasan ng mga mananaliksik na pinoprotektahan ng melatonin ang mga selula ng halaman mula sa pagkasira na dulot ng cadmium, habang pinapataas ng zeolite ang pagkakaroon ng nutrient at pinipigilan ang pagsipsip ng mga mapanganib na metal ng mga halaman.

Ang konsentrasyon ng mga mabibigat na metal, tulad ng cadmium, sa mga shoots ng halaman ay patuloy na tumataas at nagdudulot ng panganib sa parehong agrikultura at kalusugan ng tao. Ang Cadmium, isang pangunahing pollutant, ay pumapasok sa lupa sa pamamagitan ng mga basurang pang-industriya at agrikultura. Sinisira nito ang metabolismo ng nitrogen at carbohydrate sa mga halaman at sinisira ang mga lamad ng cell, na humahantong sa kontaminasyon ng mga lupang pang-agrikultura at kagubatan.

Ang mga agronomista ay nagsagawa ng mga eksperimento gamit ang kawayan bilang isang halimbawa. Nagtanim sila ng kawayan sa lupa na may iba't ibang antas ng kontaminasyon ng cadmium at nag-spray sa mga halaman ng iba't ibang dami ng melatonin at zeolite. Ang mga resulta ay nagpakita na ang parehong mga sangkap ay neutralisahin ang kontaminasyon ng cadmium sa kawayan at nadagdagan ang nutrient na nilalaman ng lupa.

Ang pinakamainam na dosis ng mga suplemento ay natagpuan na 150 micromoles ng melatonin at 15 gramo ng zeolite. Pinahusay ng kumbinasyong ito ang antioxidant system ng mga halaman, binawasan ang mga nakakapinsalang epekto ng cadmium, at pinataas ang pagkakaroon ng mahahalagang nutrients. Ang Zeolite ay nag-immobilize ng cadmium sa lupa, na binabawasan ang akumulasyon nito sa kawayan, habang pinoprotektahan ng melatonin ang mga selula ng halaman sa pamamagitan ng pag-regulate ng permeability at pagtaas ng aktibidad ng antioxidant.

Sa pangkalahatan, ang mga natuklasan ng pag-aaral na ito ay nagpapakita ng potensyal ng hormone therapy at zeolite bilang mabisang pamamaraan para sa pagprotekta sa mga halaman mula sa mabibigat na metal na kontaminasyon. Ang karagdagang pananaliksik ay kinakailangan upang galugarin ang kanilang aplikasyon sa iba't ibang uri ng halaman at mga kondisyon sa kapaligiran.

Source:

Abolghassem Emamverdian et al, Co-application ng melatonin at zeolite ay nagpapalakas ng bamboo tolerance sa ilalim ng cadmium sa pamamagitan ng pagpapahusay ng kapasidad ng antioxidant, akumulasyon ng osmolyte, pagkakaroon ng nutrient ng halaman, at pagpapababa ng pagsipsip ng cadmium, Scientia Horticulturae (2023). DOI: 10.1016/j.scienta.2023.112433