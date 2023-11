Ang Bagong Pananaliksik at Mga Operasyon ay Nasa Gitnang Yugto sa International Space Station

By

Ang International Space Station (ISS) ay patuloy na nagiging sentro ng groundbreaking na pananaliksik at mga operasyon habang ipinagdiriwang nito ang ika-25 anibersaryo nito mula nang ilunsad ang unang module nito, ang Zarya. Sa paglipas ng mga taon, ang ISS ay nagsilbing plataporma para sa internasyonal na pakikipagtulungan sa paggalugad sa kalawakan, na nagpapahintulot sa mga umiikot na crew ng mga astronaut at kosmonaut na magsagawa ng mga siyentipikong eksperimento at mga pagsulong sa teknolohiya.

Biomedical na Pananaliksik at Mga Pagsusuri sa Mata

Noong Lunes, si Commander Andreas Mogensen, kasama ang mga flight engineer na sina Loral O'Hara, Jasmin Moghbeli, at Satoshi Furukawa, ay nakatuon sa biomedical na pananaliksik. Nagsagawa sila ng mga pagsusulit sa mata gamit ang ultrasound at lumahok sa mga naka-iskedyul na pagsusuri sa mata sa module ng Columbus laboratoryo. Ang mga pagsusuring ito ay mahalaga para maunawaan ang mga epekto ng mahabang paglalakbay sa kalawakan sa paningin ng mga astronaut.

Pagsasanay at Pagpapanatili ng Dragon Endurance

Si Commander Mogensen at si Loral O'Hara ng NASA ay nagpraktis ng mga pamamaraan sa pag-undock at landing ng SpaceX Dragon Endurance spacecraft. Nag-unpack din sila ng mga medical supply kit at nagsagawa ng mga maintenance task sa crew spacecraft.

Space Botany at Cell Gravity Studies

Nag-ambag si Loral O'Hara sa isang space botany study na naglalayong itaguyod ang STEM education sa mga miyembro ng tribo. Ang mga buto na ibinigay ng Choctaw Nation of Oklahoma ay nalantad sa microgravity sa loob ng ilang buwan upang pag-aralan ang mga epekto ng espasyo sa paglago ng halaman. Samantala, si Satoshi Furukawa ay nagsagawa ng pananaliksik kung paano nararamdaman ng mga cell ang gravity sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga sample sa ilalim ng mikroskopyo. Ang pag-aaral na ito ay may mga implikasyon para sa pag-unawa sa pag-uugali ng cell sa mga kapaligiran ng microgravity.

Mga Aktibidad ng Russian Cosmonauts

Sa bahagi ng Roscosmos ng ISS, sinuri ni Oleg Kononenko ang mga sistema ng module ng agham ng Nauka, habang sinusubaybayan ni Nikolai Chub ang kanyang aktibidad sa puso at nagsagawa ng mga gawain sa pagpapanatili sa mga air duct. Si Konstantin Borisov ay nagsuot ng cap na puno ng sensor at nagpraktis ng mga diskarte sa piloting sa isang computer, naghahanda para sa hinaharap na planetary at robotic na mga misyon.

25 Taon ng Siyentipikong Nakamit

Habang ginugunita ng ISS ang 25 taon mula nang ilunsad ang unang modyul nito, sulit na ipagdiwang ang mga nagawa sa pagsasaliksik sa kalawakan at internasyonal na pakikipagtulungan. Sa higit sa 3,000 pananaliksik at pang-edukasyon na pagsisiyasat na isinagawa ng mga tao mula sa 108 na bansa at lugar, naging instrumento ang ISS sa pagpapalawak ng ating kaalaman sa espasyo at sa potensyal nito para sa mga pagsulong sa siyensya.

FAQs

1. Ano ang layunin ng mga pagsusulit sa mata na isinasagawa sa ISS?

Ang mga pagsusulit sa mata ay isinasagawa upang maunawaan ang mga epekto ng mahabang paglalakbay sa kalawakan sa paningin ng mga astronaut at upang matiyak ang kanilang kalusugan at kagalingan sa panahon ng kanilang misyon.

2. Bakit mahalaga ang pagsasaliksik ng space botany?

Tinutulungan tayo ng pananaliksik sa space botany na maunawaan kung paano umaangkop at lumalaki ang mga halaman sa mga microgravity na kapaligiran. Ang kaalamang ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng mga misyon sa kalawakan sa hinaharap, tulad ng mahabang paglalakbay sa kalawakan at extraterrestrial na kolonisasyon.

3. Ano ang ilan sa mga nagawa ng International Space Station?

Ang ISS ay nagho-host ng mahigit 3,000 pananaliksik at pang-edukasyon na pagsisiyasat mula sa mga tao sa 108 na bansa at lugar. Nagsilbi rin itong plataporma para sa internasyonal na pakikipagtulungan sa paggalugad sa kalawakan, pagsulong ng ating pag-unawa sa iba't ibang larangang pang-agham at pagbibigay daan para sa hinaharap na mga misyon sa kalawakan.

4. Paano nakatulong ang ISS sa edukasyon ng STEM?

Ang ISS ay naging instrumento sa pagtataguyod ng STEM na edukasyon sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral at tagapagturo sa real-life space research at mga eksperimento. Nagbibigay inspirasyon ito sa susunod na henerasyon ng mga siyentipiko at inhinyero na ituloy ang mga karera sa mga larangan ng STEM.