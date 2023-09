Pagsulong ng Coastal Waterbird Conservation sa China: Pag-unlad ng Patakaran at Mga Hamon

Ang isang kamakailang pagsusuri na inilathala sa journal na Avian Research ni Zhijun Ma at mga kasamahan ay nagha-highlight sa pag-unlad at mga hamon sa pag-iingat ng ibon sa baybayin sa baybayin ng mga basang lupain ng China. Ang mga wetland sa baybayin ay mahalagang ecosystem na nag-aambag sa siklo ng carbon, pagpapagaan ng natural na kalamidad, lokal na kabuhayan, at suporta sa biodiversity. Ang mga waterbird, sa partikular, ay nagpapahiwatig ng kalusugan ng wetland at nagsisilbing punong-punong species para sa mga pagsisikap sa pag-iingat.

Ang mga coastal wetlands ng China ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pag-aanak, paglipat, at mga tirahan ng taglamig ng sampu-sampung milyong mga waterbird. Gayunpaman, ang malawak na mga proyekto sa pagbawi ng lupa ay humantong sa pagbaba ng populasyon ng waterbird. Ang gobyerno ng China ay gumawa ng mga makabuluhang pagsisikap at pamumuhunan sa konserbasyon ng wetland sa baybayin sa mga nakaraang taon, ngunit ang bisa ng mga hakbang na ito at anumang umiiral na mga puwang ay nananatiling hindi malinaw.

Itinatampok ng pag-aaral ang pag-unlad sa pambansang antas ng batas sa konserbasyon, mga regulasyon, at mga plano sa pagkilos, pati na rin ang pinahusay na pagiging epektibo ng patakaran at pakikipag-ugnayan ng stakeholder. Gayunpaman, nagpapatuloy ang ilang mahahalagang isyu, partikular na nauugnay sa konserbasyon at pamamahala ng tirahan. Kabilang dito ang pagpapanumbalik ng mga coastal wetlands, pagkontrol sa mga invasive species tulad ng Spartina alterniflora, pamamahala ng polusyon sa kapaligiran, at pagpapahusay ng kalidad ng artipisyal na tirahan.

Binibigyang-diin ng mga may-akda ang kahalagahan ng pag-iingat sa mga natural na tidal wetlands at pagpapabuti ng kalidad ng tirahan, lalo na para sa mga ibong pantubig sa baybayin na lubos na umaasa sa mga intertidal na tirahan. Inirerekomenda nila ang regular na pagsubaybay sa pollutant, eco-friendly na mga modelong pang-ekonomiya, at mga paghihigpit sa mga agrochemical at antibiotic sa mga lugar sa baybayin upang mabawasan ang mga epekto sa aktibidad ng tao at matugunan ang mga salungatan ng tao-ibon.

Ang sentral na pamahalaan ng China ay nagtakda ng isang ambisyosong layunin na puksain ang nagsasalakay na Spartina sa kahabaan ng baybayin pagsapit ng 2022. Kabilang sa mga hamon sa pagkamit ng layuning ito ang pagsasaayos ng mga pamamaraan sa mga kondisyon sa rehiyon, pagpapagaan ng mga epekto ng proyekto sa lokal na kapaligiran at biodiversity, at pagpigil sa muling pagsalakay sa Spartina sa hinaharap. Ang mabilis na pagpapanumbalik ng tirahan pagkatapos ng pagpuksa sa Spartina ay mahalaga upang lumikha ng angkop na mga tirahan ng waterbird.

Naniniwala ang mga may-akda na may mga pagkakataon para sa higit pang pagpapabuti ng konserbasyon ng ibong tubig at proteksyon sa baybayin ng basang lupa sa China sa pamamagitan ng paggawa ng desisyon at pagkilos na nakabatay sa ebidensya. Ang mga diskarte na nakabatay sa agham ay kinakailangan upang matugunan ang mga hamon at matiyak ang pangmatagalang konserbasyon ng mga ibong pantubig sa baybayin at ang kanilang mga tirahan.

