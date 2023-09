Ranatec na Bumuo ng Signal Processing Hardware para sa Square Kilometer Array Observatory

Ang Ranatec, isang subsidiary ng Qamcom group at isang nangungunang supplier ng mga kagamitan sa pagsubok at pagsukat para sa RF at microwave application, ay pinili ng Qamcom Research and Technology upang bumuo ng advanced signal processing hardware para sa Square Kilometer Array Observatory (SKAO). Ang SKAO ay isang intergovernmental na organisasyon na nagtatrabaho upang bumuo ng pinakamalakas na teleskopyo ng radyo sa buong mundo sa Australia at South Africa.

Gagamitin ang mga teleskopyo ng SKAO para sa iba't ibang pag-aaral kabilang ang paggalugad sa unang bahagi ng uniberso, pagbuo ng mga bituin at kalawakan, at paghahanap ng extraterrestrial na buhay. Ang tungkulin ni Ranatec sa proyekto ay ang pagsama-samahin at pagdagdag sa isang hanay ng mga pangunahing solusyon para sa mga teleskopyo.

Ang appointment na ito ay isang makabuluhang tagumpay para sa Ranatec, dahil hindi lamang nito ipinapakita ang kanilang kadalubhasaan sa pamamahala ng signal ngunit pinalalakas din ang kanilang posisyon bilang isang provider ng mga turnkey solution para sa pag-unlad at produksyon. Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Ranatec at Qamcom Research and Technology ay higit na magpapahusay sa kanilang kakayahang gawing tunay na solusyon ang mga ideya at inobasyon.

Pinuri ni Bengt Münter, Project Manager sa Qamcom, ang Ranatec para sa kanilang track record sa paghahatid ng mga makabagong solusyon at kanilang kadalubhasaan sa pagmamanupaktura ng espesyal na kagamitan sa pagsubok at pagsukat. Sinabi niya na ang paglahok ni Ranatec ay mahalaga sa pag-assemble at pagsubok sa advanced na digitized feed receiver system para sa proyekto ng SKAO.

Ang pagtatalaga ng Qamcom SKAO ay bahagi ng isang mas malawak na internasyonal na pakikipagtulungan na umaabot hanggang 2027. Ang Qamcom ay responsable para sa pagsasama ng mga bahagi mula sa iba pang mga supplier sa pangunahing sistema. Kasama rin sa proyekto ang pakikipagtulungan sa Onsala Space Observatory at Chalmers University of Technology, dalawang nangungunang manlalaro sa pagtatayo ng mga teleskopyo ng SKAO.

Itinuturing ng Ranatec na ang pagkakataong ito ay isang natatanging pagkakataon para sa paglago at isang pagkakataong magtrabaho kasama ng mga visionary leader sa Swedish technology at space research. Ang kumpanya ay pinarangalan na mapili para sa prestihiyosong proyektong ito at umaasa na makapag-ambag sa tagumpay ng SKAO Observatory.

