Matagumpay na nakatakas sa impluwensya ng Earth ang Aditya-L1 spacecraft ng India

Ang Aditya-L1 spacecraft, na inilunsad ng Indian Space Research Organization (Isro) noong Setyembre 2, 2023, ay lumampas sa layo na 9.2 lakh kilometro mula sa Earth, na minarkahan ang matagumpay nitong pagtakas mula sa globo ng impluwensya ng planeta. Inihayag ni Isro na ang spacecraft ay papunta na ngayon sa Sun-Earth Lagrange Point 1 (L1). Ang tagumpay na ito ay kasunod ng tagumpay ng nakaraang misyon ni Isro, ang Mars Orbiter Mission, sa pagpapadala ng spacecraft na lampas sa impluwensya ng Earth.

Ang Aditya-L1 ay ang unang misyon ng India na nakatuon sa pag-aaral ng Araw, na may pagtuon sa pag-unawa sa photosphere, chromosphere, at corona. Ang misyon ay nilagyan ng pitong natatanging payload, lima sa mga ito ay binuo ni Isro at dalawa ng mga institusyong pang-akademiko sa pakikipagtulungan sa ahensya ng kalawakan. Ang mga payload na ito ay tutulong sa pangangalap ng mahahalagang data tungkol sa Araw at sa iba't ibang phenomena nito.

Isa sa mga kapansin-pansing aspeto ng misyon ng Aditya-L1 ay ang orbit nito sa paligid ng Sun-Earth L1 point, na matatagpuan humigit-kumulang 1.5 milyong kilometro mula sa Earth. Ang puntong ito ay kilala bilang isang Lagrange point o libration point, kung saan ang puwersang gravitational sa pagitan ng dalawang malalaking katawan, sa kasong ito, ang Araw at Lupa, ay eksaktong binabalanse ang puwersang sentripetal na kailangan para sa isang mas maliit na bagay, tulad ng isang spacecraft, upang mag-orbit sa kanila.

Ang orbit ng Aditya-L1 spacecraft sa paligid ng L1 point ay nag-aalok ng ilang mga pakinabang. Una, pinapayagan nito ang kaunting pagkonsumo ng gasolina at pagwawasto ng orbit, na tinitiyak na mapapanatili ng spacecraft ang nais nitong landas na may kaunting paggasta sa enerhiya. Pangalawa, ang madiskarteng posisyon na ito ay nagbibigay ng perpektong posisyon para sa pag-aaral ng solar phenomena, dahil nag-aalok ito ng kakaibang pananaw sa Araw at sa mga aktibidad nito.

Ang misyon ng Aditya-L1 ay may apat na pangunahing layunin: pag-unawa sa coronal heating at solar wind acceleration, pagsisiyasat sa pagsisimula ng Coronal Mass Ejections (CMEs), flare, at near-Earth space weather, paggalugad sa coupling at dynamics ng solar atmosphere, at pag-aaral solar wind distribution at temperatura anisotropy.

Sa matagumpay na pagtakas nito mula sa impluwensya ng Earth at sa paglalakbay nito patungo sa Sun-Earth L1 point, ang Aditya-L1 spacecraft ay nakahanda upang mag-ambag ng mahahalagang insight sa mga misteryo ng Araw at mapahusay ang ating pang-unawa sa ating solar system.

Kahulugan:

– Isro: Indian Space Research Organization

– Aditya-L1: Ang unang misyon ng India na pag-aralan ang Araw

– Lagrange point: Mga natatanging lokasyon sa kalawakan kung saan binabalanse ng gravitational force sa pagitan ng dalawang malalaking katawan ang centripetal force na kinakailangan para sa isang mas maliit na bagay na umiikot sa kanila.

Pinagmumulan:

– pahayag ni Isro