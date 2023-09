Accounting para sa Oxygen Variability sa Coastal Ecosystems

Ang pagbaba ng antas ng oxygen sa mga karagatan dahil sa pagbabago ng klima at polusyon ay nagdudulot ng malaking banta sa marine life at ecosystems. Gayunpaman, ang tumpak na pag-project ng kapalaran ng marine life ay nangangailangan ng accounting para sa pagkakaiba-iba sa mga antas ng oxygen sa buong panahon at espasyo sa mga modelo ng marine ecosystem, ayon sa mga mananaliksik sa King Abdullah University of Science and Technology (KAUST).

Nabigo ang mga kasalukuyang modelo na makuha ang dynamics ng oxygen sa mga coastal ecosystem na mayaman sa mga organismo na gumagawa ng oxygen gaya ng seagrass meadows, mangrove forest, at coral reef. Ang mga ecosystem na ito ay may ibang dynamic kumpara sa mga hindi gaanong produktibong lugar ng karagatan, na kung minsan ay tinutukoy bilang "asul na mga disyerto."

Sa isang pag-aaral na pinangunahan ng marine scientist na si Marco Fusi, ang mga obserbasyon ng mga alimango sa isang mangrove forest ay nagsiwalat ng kanilang kakayahang mabuhay sa oxygen-supersaturated na tubig, salamat sa pagtaas ng produksyon ng oxygen sa mas maiinit na temperatura. Natuklasan din ng mga mananaliksik ang mga pagbabago sa antas ng oxygen sa Venice Lagoon at mga coral reef sa Red Sea, na hinahamon ang mga naunang pagpapalagay tungkol sa "dead zones" na nauubos ng oxygen.

Binibigyang-diin ng pananaliksik ang pangangailangang bumuo ng mga kumplikadong modelo ng matematika na isinasama ang pagkakaiba-iba ng mga antas ng oxygen sa pamamahala ng marine ecosystem. Ang mga linear na modelo batay sa mga average na halaga ng dissolved oxygen ay hindi sapat para sa pagkuha ng tunay na dinamika ng coastal ecosystem.

Ang mga natuklasan ng pag-aaral ay nagmumungkahi na ang mga marine species sa mga produktibong ecosystem ay may mataas na kapasidad para sa pagbagay at katatagan, na sumasalungat sa mga nakaraang hula ng makabuluhang pagkawala ng biodiversity. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga pagbabago sa mga modelo, ang mga siyentipiko ay makakakuha ng mas mahusay na pag-unawa sa kakayahan ng mga marine species na umangkop at bumuo ng mga epektibong estratehiya sa konserbasyon.

Ang pag-aaral ay nai-publish sa journal Nature Geoscience.

Pinagmulan: Folco Giomi et al, Oxygen dynamics sa marine productive ecosystem at ecologically relevant scales, Nature Geoscience (2023)