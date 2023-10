Nanophotonic Electron Accelerators: Miniaturizing Particle Accelerators

By

Ang isang pangkat ng mga mananaliksik ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad patungo sa miniaturizing particle accelerators sa pamamagitan ng pagbuo ng nanophotonic electron accelerators. Ang mga bagong accelerator na ito, na kasing laki ng isang computer chip, ay gumagamit ng mga laser upang mabilis na mapataas ang bilis ng mga electron. Ang matagumpay na pagpabilis ng mga electron gamit ang isang nano device ay naglalapit sa atin sa posibilidad ng direktang panloob na radiotherapy sa paggamit ng mga endoscope sa hinaharap.

Ang mga particle accelerator ay mahahalagang kasangkapan sa iba't ibang industriya, larangan ng pananaliksik, at sektor ng medikal. Gayunpaman, ang mga makinang ito ay karaniwang malaki at nangangailangan ng malaking espasyo. Ang paggamit ng laser-based na acceleration sa loob ng isang photonic nanostructure ay nag-aalok ng isang microscopic na alternatibo na lubos na makakabawas sa mga gastos at laki ng device.

Hanggang ngayon, walang tiyak na katibayan ng malaking nakuha ng enerhiya sa mga nanophotonic electron accelerators. Gayunpaman, matagumpay na naipakita ng isang pangkat ng mga laser physicist sa Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) ang unang nanophotonic electron accelerator. Ang tagumpay na ito ay kasabay ng isang katulad na tagumpay ng mga kasamahan sa Stanford University.

Ang mga nanophotonic accelerators na ito ay napakaliit, na may mga istruktura na sumusukat lamang ng ilang nanometer ang laki. Ang mga mananaliksik ay nasusukat na mapabilis ang mga electron sa loob ng mga istrukturang ito gamit ang ultrashort laser pulses. Bagama't ito ay tila isang maliit na tagumpay, ito ay isang makabuluhang milestone sa larangan ng accelerator physics.

Ang pinakalayunin ay ipagpatuloy ang pagtaas ng energy gain at electron current upang makagawa ng particle accelerators sa isang chip na angkop para sa mga medikal na aplikasyon. Upang makamit ito, kakailanganin ng mga mananaliksik na palawakin ang mga istruktura o maglagay ng maraming channel sa tabi ng bawat isa.

Ang mga kasamahan sa Stanford University ay nagtatrabaho din sa pagsasakatuparan ng "Accelerator on a chip" sa pakikipagtulungan sa FAU team. Ang pinagsamang pagsisikap ay pinondohan ng Gordon at Betty Moore Foundation.

Pinagmumulan:

"Nagtagumpay ang mga laser physicist sa pagpapabilis ng mga electron gamit ang isang nano device" - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)

"Pagpapabilis ng mga electron gamit ang teknolohiyang pinagtibay mula sa particle physics research" - Stanford University