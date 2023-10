Ang Potensyal ng mga Inabandunang Taniman para sa Pagbabawas ng Klima at Seguridad sa Pagkain

Ang mga mananaliksik sa National University of Singapore's Center for Nature-based Climate Solutions (CNCS) ay humihimok sa mga pamahalaan na muling pag-isipan ang paggamit ng mga inabandunang cropland para sa pagsuporta sa climate mitigation at food security efforts. Sa isang pag-aaral na inilathala sa journal Nature Communications, itinatampok ng mga mananaliksik ang "pangalawang pagkakataon" na nararapat sa mga napabayaang lupaing ito sa pagtugon sa dalawahang pandaigdigang krisis ng pagbabago ng klima at kakulangan sa pagkain.

Ang pagpapalawak ng mga lupang pang-agrikultura upang matugunan ang tumataas na pangangailangan ng pagkain na nauugnay sa dumaraming populasyon sa buong mundo ay kadalasang nakakasagabal at naglalagay ng panganib sa mga mahahalagang likas na tirahan tulad ng mga tropikal na kagubatan. Samantala, isang malaking halaga ng mga cropland ang inabandona taun-taon dahil sa iba't ibang mga kadahilanan tulad ng pagkasira ng lupa, pagbabago sa sosyo-ekonomiko, mga sakuna, armadong tunggalian, at urbanisasyon.

Ayon sa pag-aaral, sa pagitan ng 1992 at 2020, humigit-kumulang 101 milyong ektarya ng mga taniman ang inabandona sa buong mundo, katumbas ng sukat ng lupain ng Egypt. Isinasalin ito sa isang rate ng pag-abandona na humigit-kumulang 3.6 milyong ektarya taun-taon. Gayunpaman, binibigyang-diin ng mga mananaliksik ang potensyal ng mga inabandunang cropland na ito bilang mga solusyong nakabatay sa kalikasan.

Ang madiskarteng pamamahala ng mga inabandunang cropland ay maaaring may kinalaman sa recultivation para sa produksyon ng pagkain o reforestation. Ang recultivation ay maaaring makatulong sa pagpapagaan ng presyon ng paglilinis ng mga kagubatan para sa mga bagong cropland, na nag-aambag sa konserbasyon ng mga umiiral na kagubatan. Natuklasan ng mga mananaliksik na sa pandaigdigang 101 milyong ektarya ng inabandunang cropland, 61 milyong ektarya ang mabubuhay para sa recultivation, na posibleng makagawa ng sapat na pagkain upang magbigay ng sustansiya sa pagitan ng 292 hanggang 476 milyong tao taun-taon.

Ang muling pagtatanim sa mga inabandunang lupang ito ay maaaring magtatag ng mga batang kagubatan na nagsisilbing carbon sink, sumisipsip ng carbon dioxide sa atmospera at gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapagaan ng pagbabago ng klima. Tinukoy ng pag-aaral ang 83 milyong ektarya na magagamit para sa reforestation, na maaaring makakuha ng hanggang 1,066 milyong tonelada ng carbon dioxide bawat taon, halos katumbas ng taunang emisyon ng Japan. Humigit-kumulang kalahati ng kabuuang inabandunang cropland, humigit-kumulang 50.5 milyong ektarya, ay angkop para sa parehong recultivation at reforestation.

Kailangang timbangin ng mga gumagawa ng patakaran ang mga benepisyo at kapalit ng alinman sa recultivation o reforestation batay sa mga partikular na pambansang kalagayan, priyoridad, at iba pang mga salik na nakakaimpluwensya. Ang mga lokal na patakaran, access sa merkado, at pagiging bukas sa internasyonal na kalakalan ay maaaring makabuluhang makaapekto sa mga desisyong ito. Binibigyang-diin ng mga mananaliksik ang kahalagahan ng siyentipikong pagsusuri sa pagiging angkop sa lupa at mga potensyal na makakamit, kasama ang lokal na kaalaman na partikular sa konteksto, upang ma-unlock ang potensyal ng mga inabandunang cropland.

Sa konklusyon, ang mga inabandunang cropland ay nag-aalok ng higit na hindi pa nagagamit na mapagkukunan para sa pagtugon sa pagbabago ng klima at kakulangan ng pagkain. Sa pamamagitan ng estratehikong pamamahala at muling paggamit sa mga lupaing ito sa pamamagitan ng recultivation o reforestation, ang mga pamahalaan ay maaaring gumawa ng makabuluhang pag-unlad sa climate mitigation at food security efforts.

Pinagmumulan:

– National University of Singapore's Center for Nature-based Climate Solutions (CNCS)

- Pananaliksik na inilathala sa journal Nature Communications