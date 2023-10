Pinapagana ng Bulk Acoustic Resonator ang Tumpak na Pagsukat ng Acoustic Energy

Ang mga mananaliksik mula sa Harvard University at Purdue University ay nakabuo ng isang diskarte upang kontrolin at basahin ang mga bakanteng silikon sa loob ng bulk acoustic resonator na gawa sa 4H silicon carbide (SiC). Ang mga resonator na ito, na nagpapalakas o nagsasala ng mga acoustic wave, ay may iba't ibang mga aplikasyon kabilang ang RF telecommunication at quantum technologies. Gayunpaman, ang tumpak na pagsukat ng acoustic energy na nakaimbak sa kanila sa paglipas ng panahon ay naging isang hamon. Ang diskarte ng mga mananaliksik ay nagsasangkot ng pag-tune ng mga frequency na hinihigop o pinalaki ng mga depekto sa resonator. Gumamit sila ng device na tinatawag na lateral overtone bulk acoustic resonator (LOBAR), na gawa sa 4H SiC, upang ipakita ang spin-acoustic control ng mga bakanteng silicon. Nagsagawa sila ng pagsusuri ng frequency spectrum at gumamit ng optical readout upang mailarawan ang resonance mode ng device. Ang non-invasive na pagsukat ay nagbibigay-daan para sa tumpak na paglalarawan ng mga katangian ng tunog ng mga microelectromechanical system. Ang pananaliksik na ito ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa paggawa ng maaasahan at mahusay na pagganap ng mga signal processing device.

Pinagmulan: Nature Electronics (DOI: 10.1038/s41928-023-01029-4)