Expansion Microscopy: Pagsusulong sa Resolution ng Light Microscopes

Ang mga mikroskopyo na gumagamit ng mga salamin na lente at ilaw ay naging pundasyon ng pananaliksik sa laboratoryo sa loob ng maraming siglo. Bagama't mayroong mas makapangyarihang mga device tulad ng mga electron microscope, ang mataas na gastos at mga kinakailangan sa pagpapanatili ay ginagawang hindi praktikal para sa karamihan ng mga lab. Bilang resulta, ang mga confocal microscope, na gumagamit ng liwanag at mga lente upang palakihin ang mga bagay, ay ang pagpipilian para sa maraming mga mananaliksik. Gayunpaman, ang mga mikroskopyo na ito ay nahaharap sa mga limitasyon pagdating sa paglutas ng mga bagay na malapit sa wavelength ng liwanag na ginamit, na humahantong sa pagbaluktot ng imahe sa pamamagitan ng diffraction.

Ang mga mikroorganismo gaya ng bakterya, fungi, at mga virus ay nasa saklaw ng laki na ito, na nagdudulot ng mga hamon para sa mga microbiologist at pathologist na naglalayong pag-aralan at masuri ang mga ito. Upang malampasan ang mga hadlang na ito, ang pamamaraan ng expansion microscopy ay lumitaw sa nakalipas na walong taon, na nagbibigay-daan sa mga mananaliksik na mapabuti ang resolusyon ng mga maginoo na mikroskopyo sa pamamagitan ng pagpapalawak ng laki ng mga microbes na inoobserbahan.

Gumagamit ang expansion microscopy ng polyelectrolyte hydrogel upang mapalawak ang mga sample. Ang mga gel na ito ay lubos na sumisipsip at bumubukol kapag idinagdag ang tubig. Ang mga sample, kabilang ang mga tiyak na biomolecules tulad ng mga protina, ay naka-angkla sa gel matrix na ito. Habang lumulubog ang gel, ang mga sample ay pinalawak hanggang apat na beses, inaalis ang pagbaluktot na dulot ng diffraction.

Gayunpaman, ang expansion microscopy ay nakakaranas ng mga kahirapan sa pagtiyak ng pare-parehong pagpapalawak ng mga sample. Ang pagkakaroon ng mga cell wall sa maraming mikrobyo ay humahadlang sa pagpapalawak, kasama ang pangangailangan para sa mga partikular na hakbang sa pag-angkla para sa bawat biomolecule, na ginagawang labor-intensive at mahigpit ang proseso sa mga tuntunin ng mga uri ng sample na maaaring mapalawak.

Noong Hunyo 2023, bumuo ang isang pangkat ng mga biotech na mananaliksik na pinamumunuan ni Yongxin Zhao sa Carnegie Mellon University ng bagong expansion microscopy platform na tinatawag na µMagnify. Gumamit ang platform na ito ng hydrogel na pangkalahatang nagbubuklod sa mga biomolecule sa buong gel matrix, na nagreresulta sa mas pare-parehong pagpapalawak ng mga sample at pagpapalawak ng hanay ng mga organismo at tisyu na maaaring maobserbahan. Gayunpaman, dalawang hamon ang nagpatuloy: ang problema sa cell wall at ang kakayahang mag-label at makilala ang mga partikular na istruktura.

Upang matugunan ang isyu sa cell wall, pinagsama ng mga mananaliksik ang heat treatment sa isang cocktail ng cell wall digesting enzymes, na nakakamit ng matagumpay na pagpapalawak ng iba't ibang pathogens at mga nahawaang tissue, kabilang ang matatag na bacterial at fungal biofilms.

Ang iba pang hamon ay nagsasangkot ng pag-label ng mga protina upang matukoy ang mga pangunahing istruktura o protina sa loob ng mga cell na inoobserbahan. Ang pag-label ng fluorescent ay karaniwang ginagamit, ngunit ayon sa kaugalian ay nagbibigay-daan lamang para sa isang limitadong bilang ng mga kulay dahil sa magkakapatong na wavelength. Gayunpaman, ang koponan ni Zhao ay bumuo ng isang banlawan-at-uulit na diskarte, na nagpapagana ng maraming round ng pag-label sa isang sample. Ito kasama ng pinahusay na pagpapalawak ng imahe ay nagbibigay-daan para sa visualization ng maramihang mga pakikipag-ugnayan ng protina at istruktura sa 3D.

Nag-aalok ang µMagnify system ng cost-effective at simpleng solusyon para mapahusay ang kapangyarihan at versatility ng mga kasalukuyang confocal microscope. Sa tinantyang halaga na $10 US dollars bawat sample, maaaring gamitin ng mga lab sa buong mundo ang diskarteng ito. Sa mga rehiyon na limitado ang mapagkukunan na may mataas na pagkalat ng mga microbial pathogen, tulad ng Sub-Saharan Africa at Southeast Asia, ang sistema ay may malaking potensyal. Gumawa pa ang mga mananaliksik ng virtual reality program na tinatawag na ExMicroVR para sa visualization ng data, na nagpapadali sa collaborative na pananaliksik sa maraming mananaliksik sa parehong sample.

(Pinagmulan: Yongxin Zhao et al., Advanced Science)