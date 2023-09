Mayroon bang ikasiyam na planeta na nagtatago sa ating solar system?

By

Ang nakakaintriga na ebidensya ay lumitaw para sa pagkakaroon ng ikasiyam na planeta sa ating solar system, ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa The Astronomical Journal. Sinasaliksik ng papel ang mga kakaibang orbit ng mga bagay sa malayong Kuiper Belt, isang hugis-disk na rehiyon sa kabila ng Neptune na tahanan ng mga dwarf na planeta at maraming Trans-Neptunian Objects (TNOs). Bagama't may mga nakaraang pag-aangkin tungkol sa pagkakaroon ng ikasiyam na planeta batay sa mga obserbasyon ng mga TNO tulad ng Sedna, ang bagong pananaliksik na ito ay nagpapakita ng ibang pananaw.

Iminumungkahi ng pag-aaral na ang sobrang sira-sira at pinahabang orbit ng Sedna, kasama ang mga hilig na orbit ng iba pang mga TNO, ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang planeta na kasinglaki ng Earth. Ipinapahiwatig ng mga computer simulation na ang hypothetical na planeta na ito ay kailangang 1.5-3 beses ang mass ng Earth at matatagpuan 250-500 beses ang distansya sa pagitan ng Earth at ng araw. Ang orbit nito ay ihilig din ng 30° sa eroplano ng solar system, isang phenomenon na tinutukoy bilang “Kuiper Belt Planet scenario.”

Ang pagtuklas ng isang planeta na kasing laki ng Earth sa panlabas na solar system ay magkakaroon ng malalim na implikasyon para sa planetary science. Mangangailangan ito ng muling pagsusuri ng kahulugan ng isang planeta, na posibleng magtatag ng bagong klase ng mga planeta. Higit pa rito, ang mga teorya ng pagbuo ng solar system at pag-unlad ng planeta ay mangangailangan ng rebisyon.

Ang teorya ay maaaring masuri sa pamamagitan ng paghahanap para sa isang kumpol ng mga TNO sa humigit-kumulang 150 beses ang distansya sa pagitan ng Earth at ng araw. Ang pagtuklas ng gayong mga bagay ay magsisilbing ebidensya para sa pagkakaroon ng ikasiyam na planeta. Kahit na ang pagtuklas ng ilang bagong TNO ay maaaring baguhin ang ating pag-unawa sa pinagmulan ng solar system.

Sa konklusyon, ang posibilidad ng isang ikasiyam na planeta sa ating solar system ay nagpapakita ng isang kapanapanabik na paraan para sa karagdagang paggalugad at muling pagsusuri ng ating kaalaman sa mga panlabas na abot ng ating celestial na kapitbahayan.

Pinagmumulan:

– Ang Astronomical Journal: [pangalan ng pinagmulan]

– Ang Pag-uusap: [pangalan ng pinagmulan]