Isang Mas Ligtas na Alternatibo sa Mga Kandila: Mga Candle Warmer Lamp

Kung natutuwa ka sa ambiance at amoy ng mga kandila ngunit nag-aalala tungkol sa polusyon sa hangin na maaaring idulot nito, isaalang-alang ang pamumuhunan sa isang lamp na pampainit ng kandila. Hindi tulad ng mga tradisyonal na kandila na nagsusunog at naglalabas ng mga pollutant sa hangin, ang mga lamp na pampainit ng kandila ay nagpapainit ng wax upang mailabas ang amoy nito na may mas kaunting mga pollutant at walang panganib sa sunog.

Ang mga nasusunog na kandila, mabango man o walang amoy, ay maaaring makagawa ng particulate matter at carbon monoxide, gayundin ng volatile organic compounds (VOCs). Ang mga VOC na ito ay maaaring humantong sa iba't ibang isyu sa kalusugan tulad ng pagduduwal, pagkahilo, pagkapagod, pananakit ng ulo, at pangangati sa paghinga. Sa ilang mga kaso, ang pinong particulate matter mula sa mga kandila ay maaari pa ngang pumasok sa daluyan ng dugo at makaapekto sa puso.

Habang ang isang pag-aaral na isinagawa noong 2014 ay nagpasiya na ang mga mabangong kandila ay hindi nagpapakita ng mga kilalang panganib sa kalusugan sa ilalim ng normal na mga kondisyon, inirerekomenda pa rin na limitahan ang paggamit ng mga ito. Ang isang lampara na pampainit ng kandila ay nag-aalok ng isang mas ligtas na opsyon sa pamamagitan ng pagtunaw ng waks at pagpapakawala ng pabango nang hindi nangangailangan ng bukas na apoy. Bagaman ang mga lamp na pampainit ng kandila ay naglalabas pa rin ng mga VOC, gumagawa sila ng mas kaunting mga particle at mas kaunting carbon monoxide kumpara sa mga nasusunog na kandila.

Upang higit pang mabawasan ang mga potensyal na masamang epekto, iminumungkahi na buksan ang isang bintana habang gumagamit ng lampara na pampainit ng kandila upang mapabuti ang bentilasyon. Sa pamamagitan ng paggamit ng candle warmer lamp, masisiyahan ka sa halimuyak ng iyong mga paboritong kandila habang binabawasan ang mga nauugnay na panganib sa kalusugan.

Mayroong iba't ibang mga candle warmer lamp na magagamit sa merkado, bawat isa ay nag-aalok ng mga natatanging tampok at disenyo. Ang ilang mga sikat na opsyon ay kinabibilangan ng:

Funistree Black Candle Warmer Lamp: Nagtatampok ang sopistikadong lampara na ito ng banayad na init upang matunaw ang wax at maglabas ng bango. Mayroon itong adjustable na leeg upang tumanggap ng iba't ibang laki ng mga garapon ng kandila. Habitu Candle Warmer Lamp: Ginawa ng isang Canadian na kumpanya, ang lamp na ito ay available na may itim o puting lamp shade. Mayroon itong adjustable na leeg at isang programmable timer para sa awtomatikong shutoff. Liknapho Vintage Candle Warmer Lamp: Sa isang vintage na hitsura at isang milk-glass shade na globe, kayang tumanggap ng lamp na ito ng mga kandila na hanggang 13 pulgada ang taas. Mayroon din itong timer function para sa personalized na paggamit. Light It Upp Finds Candle Warmer Lamp: Ang brass lamp na ito ay isang versatile statement piece na maaaring magamit bilang parehong accent light at candle warmer. Dumating ito sa mas mataas na punto ng presyo ngunit lubos na pinupuri para sa disenyo nito. Living With Candella Candle Warmer Lamp: Nagtatampok ng minimalistang disenyo sa matte grey, ang lamp na ito ay may adjustable neck, programmable timer, at ipinadala mula sa isang maliit na negosyo sa Canada.

Ang pamumuhunan sa isang candle warmer lamp ay nagbibigay-daan sa iyo upang tamasahin ang nakapapawing pagod na kapaligiran at halimuyak ng mga kandila habang pinapaliit ang mga potensyal na panganib sa kalusugan na nauugnay sa pagsunog sa mga ito. Gumawa ng mas ligtas na pagpili at pagandahin ang iyong karanasan sa kandila gamit ang isang lamp na pampainit ng kandila.

Kahulugan:

Particulate matter: Mga maliliit na particle na nasuspinde sa hangin na maaaring makapinsala kapag nilalanghap

Carbon monoxide: Isang walang kulay, walang amoy na gas na maaaring nakakalason kapag nalalanghap sa matataas na konsentrasyon

Volatile organic compounds (VOCs): Mga kemikal na madaling sumingaw sa hangin sa temperatura ng silid, na posibleng magdulot ng mga problema sa kalusugan

Peer-reviewed na pag-aaral: Isang pag-aaral na sinusuri at sinusuri ng mga eksperto sa larangan bago i-publish

Pinagmumulan:

Kawanihan ng Kalidad ng Tubig at Hangin ng Health Canada (biologist na si Francis Lavoie)

Ang orihinal na artikulo, "A Safer Alternative to Candles: Candle Warmer Lamps," ay walang partikular na source URL.